Руслан Хасбулатов: Ельцин был не спасителем, а разрушителем страны

Руслан Хасбулатов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- ...Руслан Имранович, здравствуйте.

- Привет, привет, Саша!

- Я заранее знаю ваши ответы на мои вопросы, но тем не менее... 1 февраля – 90 лет со дня рождения Ельцина. Борис Николаевич – спаситель или разрушитель?

- Да какой он спаситель? Ну, о чем ты спрашиваешь?

Конечно... Но не только он. К сожалению, вот это все политическое крыло того периода можно смело записать в разрушители.

В какой-то части, наверное, и я отношусь к ним.

Но глашатаем вот таких разрушительных процессов все-таки был Ельцин, конечно.

- То есть, это - и обе войны в Чечне, и расстрел «Белого дома»?

- Конечно.

Нет, только сначала - расстрел «Белого дома». Потому что, война-то не могла вообще, принципиально, начаться, если бы не было расстрела парламента.

Все-таки, при всех отрицательных явлениях, реальную демократию и народовластие, власть представительным органам горбачевская реформа предоставила. И, поэтому, влияние парламентов не только в России, но и в других республиках (бывшего СССР. - А.Г.) было велико. И парламентарии нашли бы способы для того, чтобы решить эти вопросы.

Они (решения. - А.Г.), собственно, были найдены.

Вы знаете, что к лету 1993 года местные сепаратисты в Чечне, - в том числе, и генерал Дудаев, - уже сами искали выход на российских законодателей.

В частности, Юрий Яров, он у меня был уполномоченным вести с ними переговоры, мне докладывал: они ищут связи со мной, просят организовать встречу.

В общем, к лету 1993 года уже сложилась обстановка для того, чтобы вполне мирным путем можно было разрешить этот конфликт.

Да и в 1994-м, когда я там был, в Чечне, - пытался без войны все противоречия устранить.

И, действительно, обстановка была благоприятной для мирного решения всех вопросов.

Но вот Ельцину стали внушать, знаете, как диктатору всякому: лучше война, чем мир при помощи Хасбулатова. Вот такой был подход, Саша. Реальный.

Это все знают. Это мне и Говорухин прямо говорил, руководитель комиссии по расследованию причин войны. Они, говорит, там ошалели. Ельцин, говорит, прямо заявил: да лучше война, чем мир с помощью Хасбулатова.

- А как можно было избежать расстрела «Белого дома»?

- Так тоже можно было, если бы он - Ельцин - не расстрелял, вот и избежали бы. А зачем он расстрелял?

- Там Хасбулатов тоже виноват?

- А причем тут я? Я что, окружил Кремль колючей проволокой?

Я вот, кстати, советовал не так давно, мне звонил американский посол, а я ему говорю: вы скажите вашему президенту, прямо сошлитесь на меня, пусть он выводит танки и расстреливает Конгресс.

- Шутка у вас такая.

- Ну, да. Он хохотал до безумия.

Это, говорит, у вас можно, у нас так нельзя. Вот, видишь...

- Понятно. А светлые стороны вы у Бориса Николаевича нашли, спустя годы?

- Да нашли, конечно. Первый год-то вообще, считаю, я, как и многие другие, был сторонником Ельцина, постоянно выводил его из-под критики, делал правильные какие-то толкования из его нелепых заявлений.

И вообще, все считали, что я - опора, и я считал, что это мой долг, Ельцин меня выдвинул, я его должен защищать, он - мой босс.

И вроде бы мы действовали вместе.

Но разлад случился, если вы помните это событие, когда мятеж был, ГКЧП. (Речь об августе 1991-го. -А.Г.) Ельцин там дал, так сказать, слабость. Хотел сбежать в американское посольство. Я отказался.

Я был, кстати, противником, чтобы посадить Лукьянова. (Председатель Верховного Совета СССР. - А.Г.) Я это прямо говорил и Горбачеву, и Ельцину. Я говорю: не надо обезглавливать Верховный Совет. Тем более, говорю, мы же вели с ним переговоры. Он на них (членов ГКЧП. - А.Г.) оказал какое-то влияние. Не дал расстрелять парламент.

Я говорю: зачем вы хотите его посадить? Только потому, что лично его не любите? Вот после этого у нас начались противоречия.

Ну, а когда меня отослал Ельцин обманом в Сеул, чтобы я не смог повлиять на эти Беловежские соглашения... А когда вернулся, я, конечно, ему закатил скандал и сказал все, что думаю, прямо.

А вначале мы действовали заодно. Больше года я был самым, думаю, преданным, его сторонником.

Пока он не начал вот такие недружественные элементы, нечестные элементы в отношении своего первого заместителя. То есть - в отношении меня.

- Понятно. И в истории Ельцин каким останется?

- В истории – как, каким останется? Сами посудите, таких много. Каким останется Пиночет в истории? Вот таким и останется Ельцин.

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