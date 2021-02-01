Валентин Юмашев: Семья Ельцина до сих пор живет на гонорар от книги, которую мы с ним написали

Известный журналист и политик рассказал, как Ельцин в разгар перестройки надиктовывал ему первую книгу о себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Валентин Борисович! Меня - как человека, который в последние десятилетия в «Комсомольской правде» специализируется в жанре интервью, интересует Ельцин - писатель. В смысле - его книги. И особенно - самая первая: «Исповедь на заданную тему», которая стала настоящей бомбой. Чья это была идея - выпустить такую книгу?

- В 89-м году мы с Борисом Николаевичем работали над документальным фильмом, который вышел годом позже и рассказывал, как Ельцин избирается на Съезд народных депутатов, а при этом ему противостоит вся партийно-бюрократическая система. Ельцин тогда работал первым заместителем председателя Госстроя. И вот однажды меня встречает его помощник Лев Евгеньевич Суханов и говорит, что американское издательство предлагает Ельцину написать свою биографию и предлагает такой-то гонорар. Спросил, что я про это думаю. Я говорю, идея прекрасная, про Ельцина никто ничего не знает. И, говорю, я готов проконсультироваться со специалистом по поводу гонорара, который предлагали американцы. У меня был знакомый литературный агент, который представлял популярных западных писателей по всему миру, англичанин Эндрю Нюрнберг. Я созвонился с ним, он сказал, что гонорар несправедливый, он готов приехать, подписать договор с автором и лично представлять Ельцина с этой книгой по всему миру. Что и случилось, Эндрю приехал в Москву, подписал договор с Борисом Николаевичем, и заработал для него в раз десять больше, чем предлагали американцы. На эти деньги семья Ельцина живет до сих пор.

Валентин Юмашев и Борис Ельцин. Фото: А.Чумичев и А.Сенцов/ТАСС

Когда договор был подписал, перед Борисом Николаевичем встал вопрос, кто будет помогать ему писать эту книгу. Поскольку, работая над документальным фильмом, у нас сложились хорошие, добрые отношения, он попросил меня помочь в работе над рукописью. Мне это было, конечно же, очень интересно и я с радостью согласился.

Листы из рукописи с правками Бориса Ельцина Фото: Личный архив

- Как шла работа над книгой?

- Мы с ним работали, главным образом, у него дома, на второй Тверской-Ямской. Я приходил с диктофоном, он рассказывал мне эпизод за эпизодом своей жизни, и уже у себя дома на пишущей машинке я расшифровывал его рассказ. Я опасался отдавать кому бы то ни было кассеты на расшифровку. Тогда КГБ за Ельциным тотально следил. В это время Борис Николаевич был жутко занят и выборами, и работой в Госстрое, и постоянными встречами, собраниями со своими коллегами по демократическому движению, и мы все время отставали в работе. Он откладывал встречи со мной, переносил с недели на неделю, а в его договоре были жесткие сроки сдачи рукописи. И в какой-то момент я ему сказал, Борис Николаевич, вы не успеете написать книгу, если мы продолжим работать такими темпами. Поскольку пунктуальность была его важнейшей чертой, он понял, что надо что-то решительно менять. И тогда взял отпуск на неделю, вместе с Наиной Иосифовной уехал под Киров, где была дача родителей его зятя, Валеры, и там надиктовал больше двадцати кассет. На самом деле это чрезвычайно сложно, сидеть в одиночестве и диктовать рассказ про самого себя, без журналиста, без помощника, без собеседника. Борис Николаевич с этим блестяще справился. Из этих кассет, главным образом, и получилась книга, которая потом вышла под названием «Исповедь на заданную тему».

Листы из рукописи с правками Бориса Ельцина Фото: Личный архив

- Какая была цель - обелить Б.Н.? Подготовить для него трамплин для дальнейшей политической борьбы?

- Ну, это вообще тут не при чем. Про Ельцина в тот момент никто ничего не знал. Ни о его детстве, ни о юношеских годах, ни о родителях, дедах и прадедах. Как он работал строителем, как делал карьеру, как оказался в обкоме партии. Ну, и как влюбился, и эту любовь пронес через всю жизнь, как появились дочери, насколько важна для него семья. Обо всем этом люди узнали из этой книги.

1989 год. Москва. Борис Ельцин с внучкой, Галина Старовойтова (крайняя слева) во время церемонии закладки часовни на Красной площади. Фото: Алексей Белянчев

- Для чего потребовалось Ельцину давать характеристику членов Политбюро, окружению Горбачева?

- Тогда это волновало каждого думающего человека. Почему перестройка забуксовала, почему что-то пошло не так, в нашей стране это чаще всего зависит от лидера. Поэтому оценка роли Горбачева, его правой руки в тот момент - Лигачева – всем это было чрезвычайно интересно.

Депутат Борис Ельцин во время открытия Съезда народных депутатов РСФСР. Фото: Владимир Завьялов/Фотохроника ТАСС

- Ельцин много правил - из того, что Вы предложили?

- У него была очень точная и содержательная правка. Я удивился. Для профессионального строителя так хорошо чувствовать стиль, слово, это стало для меня большим открытием.

- Когда вы расшифровали все пленки с голосом Ельцина, обработали эти записи, отдали рукопись Борису Николаевичу, как шла окончательная работа над будущей книгой?

- Борис Николаевич пригласил меня на дачу, которая принадлежала родителям его второго зятя Алексея Дьяченко, в селе Перхушково, под Москвой. Мы там провели, не выходя из этого небольшого деревянного двухэтажного домика все время, пока не была прочитана и не исправлена последняя страница. Борис Николаевич правил, вписывал, иногда даже сам исписывал целые страницы, если я вдруг какой-то эпизод пропустил или изложил его неточно. После этого я тут же перепечатывал текст набело, и так шаг за шагом мы прошли всю рукопись. Делали перерыв только на еду, Наина Иосифовна готовила нам завтраки, обеды и ужины.

- ЦК КПСС препятствия не чинил? Или там не смогли предвидеть всю «опасность» этой бомбы?

- Когда мы начинали эту работу, было понятно, что книга точно выйдет во всем мире. А в Советском Союзе, скорее всего, нет. Но пока мы работали над рукописью, события с стране развивались с такой стремительностью, что, когда была поставлена точка, несколько издательств в стране были готовы напечатать книгу Ельцина. Первыми книгу опубликовали московское издательство «ПИК» и издательство из Екатеринбурга. А через год сотни издательств по всей стране опубликовали «Исповедь на заданную тему». Кстати, все гонорары, которые Ельцин получил за русскоязычные издания, он потратил на благотворительность.

Служебный кабинет в Театре имени Маяковского. На снимке: Экс-президент России Борис Ельцин с супругой Наиной (справа) и дочерью Татьяной Дьяченко (слева) перед премьерой спектакля "Женитьба". 30 декабря 2002 года. Фото: Алексей Белянчев

- Это был и Ваш первый такой серьёзный труд... Почему в книге названы помощники Б.Н., кто помогал, а Юмашева - нет?

- Да, это был мой первый опыт. И если вы посмотрите предисловие к книге, там есть следующий абзац: «…Работа над книгой шла в основном по воскресеньям и по ночам. И если бы не помощь молодого и талантливого журналиста Валентина Юмашева, которому часто приходилось, подстраиваясь под мой ритм, работать без выходных и ночами напролет, — трудно сказать, появилась бы эта книга».

- Ельцин той поры - и это звучит в книге - ярый борец с привилегиями партноменклатуры. Б.Н. тогда ездил в трамвае, ходил в обычную поликлинику, в магазины, куда все ходили. Чем и завоевал популярность в народе. И - до сих пор с повестки не сходят такие вопросы: не выглядит ли все это сейчас наивным? Типа - из-за продуктовых наборов и дачек, которые по сравнению с бытом нынешних олигархов и чиновников кажутся верхом скромности - развалили страну? Дескать - так же получается?

- Став президентом, Ельцин экономно относился к тратам на свою президентскую жизнь, хотя некоторые его сотрудники предлагали ему, например, построить новую резиденцию то там, то здесь. Я был свидетелем этих разговоров, и Борис Николаевич всегда и решительно говорил – нет. За те 8 лет, что Ельцин был президентом, не была построена ни одна новая резиденция. Он переехал в январе 1992 года на президентский объект Барвиха-4, в котором до него работал Горбачев, потому что там были все средства связи, связанные с ядерным статусом России. Он отдыхал и работал в Бочаровом ручье в Сочи, который был резиденцией всех наших лидеров со времен Хрущева. При этом вы, конечно, правы, в 89-м году Ельцину казалось, что он может лечиться в районной клинике, но, когда он стал президентом, стало понятно, что это были наивные мысли.

Первый тур выборов президента России в Новосибирске На снимке: президент России Борис Ельцин на стадионе во время встречи с избирателями. 9 июня 1996 года. Фото: Алексей Белянчев

- Книгу ждал большой успех, это стало неожиданностью для Бориса Николаевича?

- В Советском Союзе книга вышла тиражом в несколько миллионов экземпляров. И каждый, кто прочитал ее, открыл для себя искреннего, упрямого, принципиального человека, который не боится вызовов, трудностей и почти всегда побеждает. В книге масса увлекательных историй, как, например, девятиклассником они с друзьями пошли путешествовать по уральским рекам, заблудились, остались без воды и еды, плутали несколько дней, но благодаря смекалке и упорству, выжили. Как после института, прежде чем стать мастером, Ельцин за год прошел все основные строительные профессии – и каменщика, и крановщика, и столяра, и плотника и т.д., и только после этого согласился стать мастером. Или, например, как ночью он проснулся, на улице был сильный ветер, он выглянул в окно и увидел, что кран медленно катится по рельсам, крановщик забыл зафиксировать его перед уходом после смены. Ельцин помчался вниз на улицу, забрался по лестнице в кабину, пока кран медленно ехал, он отпустил стрелу по ветру, и после этого смог зафиксировать кран. Если бы он этого не сделал, кран бы грохнулся на соседние дома. Или как в его строительной бригаде оказалось несколько бывших уголовников, только что вышедших из тюрьмы, и как ему удалось справиться с ними. Или, например, как он готовился к своему выступлению на октябрьском пленуме ЦК КПСС и понимал, если Горбачев его не поддержит, его выкинут со всех постов и он станет изгоем. Перед читателями открылся яркий, сильный, искренний человек. На мой взгляд, 12 июня 1991 года Ельцина бы избрали президентом и без этой книги. Но то, что благодаря этой книге люди лучше узнали своего героя – это, безусловно, так.

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