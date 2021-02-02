Росгвардия выпустила документальный фильм, посвященный воинам НКВД - защитникам Сталинграда

Росгвардии выпустила документальный фильм - «56 огненных дней»

К 78-летию победы в Сталинградской битве киностудия Росгвардии выпустила документальный фильм - «56 огненных дней», в котором впервые подробно рассказывается об участии в битве на Волге воинов 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР. Фильм опубликован на официальном канале ведомства видео-хостинга YouTube.

В героическую летопись обороны Сталинграда особой строкой вписано мужество и героизм воинов этого соединения, которым командовал полковник А.А. Сараев. Именно им выпала честь быть первыми защитниками Сталинграда.

На ближних подступах к городу оборону занимали пять полков 10-й стрелковой дивизии, 249-й полк конвойных войск, 91-й полк по охране железных дорог, 73-й отдельный бронепоезд и 178-й полк по охране особо важных предприятий промышленности.

До начала активных боевых действий основные усилия защитников города были направлены на создание плотной сети оборонительных позиций. На окраинах и в черте Сталинграда были отрыты противотанковые рвы, установлены минные заграждения, построены баррикады и другие препятствия.

С началом боев в городе, обороняясь на участке Сталинградского тракторного завода, личный состав воинских частей и подразделений 10-й стрелковой дивизии войск НКВД и переданных на ее доукомплектование городских милиционеров до 1 октября 1942 года сдерживал атаки немецко-фашистских войск. Личный состав 272-го полка 10-й стрелковой дивизии, ведя бои в окружении, неоднократно переходил в контратаки.

5 сентября 1942 года свой подвиг совершил красноармеец 6-й роты 2-го батальона 272-го полка 10-й стрелковой дивизии Алексея Ващенко, который во время боя своим телом закрыл амбразуру немецкого дзота, дав возможность развить успех контратаки роты. Мужественный воин был посмертно награжден орденом Ленина.

Именно в Сталинграде началась боевая биография Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, судьба которого очень тесно связана с войсками правопорядка. Как одного из лучших офицеров-артиллеристов его направили в 10-ю дивизию войск НКВД командиром батареи 271-го полка. Он оборонял Сталинград на одном из самых сложных участках, но в ходе очередного артналёта получил ранение. Через три месяца Алексей Волошин вновь встал в строй. За годы Великой Отечественной войны он 5 раз был ранен, удостоен Звезды Героя Советского Союза, «Серебряной Звезды» (высшей воинской офицерской награды в США), награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями.

Ведя непрерывные боевые действия с численно превосходящим противником, воинские части 10-й стрелковой дивизии несли большие потери. К началу октября 1942 года из её состава в Сталинграде оставался только 282-й стрелковый полк, оборонявшийся на подступах к тракторному заводу.

К 18 октября 1942 года остатки воинских частей дивизии, в составе около 200 человек, были выведены командованием войск из боев на левый берег Волги.

Всего в ходе боёв в Сталинграде воинскими частями 10-й стрелковой дивизии войск НКВД было уничтожено более 15 000 солдат и офицеров противника, подбито и сожжено 113 танков, 8 бронемашин, 2 самолета, 38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с боеприпасами.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество 2 декабря 1942 года 10-я стрелковая дивизия войск НКВД первой среди соединений Красной армии была награждена орденом Ленина.

Высокую оценку действиям личного состава 10-й стрелковой дивизии войск НКВД дал командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков, который отметил, что «воины 10-й Сталинградской дивизии внутренних войск полковника А.А. Сараева были первыми защитниками Сталинграда. И они с честью выдержали это труднейшее испытание, мужественно и самоотверженно сражались с превосходящими силами врага до подхода соединений и воинских частей 62-й армии».