«Трубить победу над коронавирусом и расслабляться пока рано»: эксперт по здравоохранению оценила снижение заболеваемости COVID-19 в России

За последние сутки, по данным на 2 февраля, в России зарегистрировано 16 643 случая коронавируса. В то время как месяц назад, 2 января, эта цифра составляла 26 301 зараженных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки, по данным на 2 февраля, в России зарегистрировано 16 643 случая коронавируса. В то время как месяц назад, 2 января, эта цифра составляла 26 301 зараженных. Судя по статистике, несколько последних недель заболеваемость медленно, но стабильно снижается. Появились гипотезы, что Россия уже вышла на плато и дальше эпидемия верно пойдет на спад. Прокомментировать оптимистичное предположение мы попросили директора Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидата биологических наук Ларису Попович.

МАССОВЫЕ АКЦИИ НА УЛИЦЕ ВЕДУТ К РОСТУ ЗАРАЖЕНИЙ

- К сожалению, успехи борьбы с коронавирусом ощутимо снижаются, когда люди выходят на массовые уличные мероприятия - такие, как мы видели 23 января и в минувшие выходные, - сразу отмечает эксперт. - После предыдущих акций мы уже наблюдали рост заражений. Думаю, скоро ощутим его снова.

- Но ведь часто можно услышать, что на улице шансы заразиться минимальны.

- Ну посудите сами - как такое может быть, если это респираторный вирус?! Он распространяется по воздуху, при близких контактах. Если бы все люди стояли на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга, то можно было бы еще о чем-то говорить. Но они же стояли вплотную.

- А как тогда можно объяснить недавнее снятие ограничительных мер в Москве и Санкт-Петербурге? Открытие многих заведений, тех же караоке, если известно, что самое активное выделение вируса идет при пении?

- Думаю, это можно объяснить тем, что психологическое давление действует не меньше, чем коронавирусное. Если у людей голова на плечах есть, они будут вести себя правильно и снизят риск заражения.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПЕРЕБОЛЕЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

- В целом вспышки респираторных инфекций у нас традиционно бывают в конце февраля - начале марта. Так что нужно подождать и посмотреть, что будет. Трубить победу еще рано, - говорит Лариса Попович.

- Возможно, ковид уже удается брать под контроль благодаря коллективному иммунитету? 28 января Роспотребнадзор сообщил, что «иммунитет к новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день выработали около четверти граждан России».

- Очень сомневаюсь. По статистике у нас менее 4 млн переболевших, это явно не четверть населения. Если речь идет о бессимптомных носителях, которых не выявили, то, во-первых, это неподтвержденные данные, просто слова. Во-вторых, крайне сомнительно, чтобы инфекцию уже перенесли порядка 40 миллионов человек. Теоретически можно предположить еще третий вариант - упоминание людей, имеющих иммунитет к другим коронавирусам, вызывающим сезонные простуды. Таких много, да. Но до сих пор нет никаких убедительных подтверждений, что такие люди на самом деле имеют защиту от коронавируса SARS-CoV-2. Все остается на уровне гипотез.

«МОСКВА - ЕЩЕ НЕ ВСЯ СТРАНА»

- С чем все-таки можно связать нынешнее снижение заболеваемости в России?

- В январе у нас была холодная погода, в таких условиях заболеваемость респираторными инфекциями всегда снижается. В ближайшие дни в центральной полосе снова обещают похолодание. Так что посмотрим. Но, повторю, прежде чем праздновать взятие эпидемии под контроль, нужно дождаться конца февраля и увидеть, не произойдет ли скачка.

Кроме того, в целом по стране сохраняются серьезные противоэпидемические меры. Отказываться от них начала Москва, но далеко не все регионы. Кстати, в Питере совсем иная динамика, чем в Москве, там количество активных случаев ковида растет. Поэтому обобщать, говорить, что везде заболеваемость идет на спад - рановато.