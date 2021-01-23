Онищенко предупредил об угрозе заражения коронавирусом участников несанкционированных акций Фото: Иван МАКЕЕВ

В России сегодня проходят масштабные несанкционированные акции протеста, организованные сторонниками арестованного блогера Алексея Навального. Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о медицинских последствиях подобных публичных мероприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Академик РАН отметил, что вакцинация от коронавируса в российских регионах немного запаздывает, коллективного иммунитета у жителей страны пока что нет, а большое количество участников незаконных протестов решили сегодня не пользоваться масками для защиты здоровья окружающих. Всё это повлечет за собой дополнительные осложнение клинический ситуации.

- Это дополнительные сотни больных, с осложнениями. Это дополнительные смерти среди старшего поколения. Молодые принесут эту заразу в дом, и она быстро перейдёт к их родителям, к бабушкам и дедушкам. Не говорю уже о младших братишках и сестренках, - подчеркнул Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

Депутат напомнил также, что погода на улице достаточно «гриппозная»: в Москве сейчас ноль и высокая влажность. Вкупе с большой скученностью людей это может привести к тому, что вирус, который активно выделяют зараженные, будет легко сохраняться в воздухе.

- Из-за этого, конечно же, будет происходить очень интенсивная кантоминация, - добавил экс-главсанврач.

Напомним, сторонники арестованного Алексея Навального распространили призывы провести несанкционированные акции протеста в России 23 января. Российские МВД и Генеральная прокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций, которые были запланированы в России на 23 января. Эти противоправные акции правоохранители расценивают как провокации и угрозу общественному порядку.

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Геннадий Онищенко: Дети Навального на акции протеста не придут и не заразятся - гриппом или коронавирусом

Экс-главсанврач, академик РАН и депутат Госдумы - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о медицинских последствиях 23 января (подробности)

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