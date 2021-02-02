Умер Том Мур - ветеран Второй мировой войны, собравший более 45 миллионов долларов для борьбы с коронавиурсом

Умер сэр Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства. Фото: REUTERS

Британцы и весь мир склонили голову: умер сэр Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов (45 млн долларов) для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

В течение нескольких недель сэр Том лечился от затяжной пневмонии и поэтому не смог сделать прививку от коронавируса. Его госпитализировали.

Том Мур - ветеран Второй мировой войны, он родился 30 апреля 1920 года.

Незадолго до своего 100-летнего юбилея объявил о начале собственной благотворительной акции, пообещав пройти с помощью ходунков 100 кругов вокруг сада во дворе своего дома и собрать £1000 для борьбы с коронавирусом.

Его призыв был поддержан на общенациональном уровне, и к концу апреля 2020 года сумма собранных пожертвований превысила £30 миллионов, а Мура стали считать национальным героем.

В мае королева посвятила Мура в рыцари.

Также ветеран принял участие в записи классической песни «You'll Never Walk Alone», которая сразу же заняла первое место в британском чарте, а количество копий записи, проданных только за первые 48 часов, побили все рекорды.

Том Мур дважды был внесен в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший сборщик пожертвований и как старейший человек, возглавивший хит-парад Великобритании.