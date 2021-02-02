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Умер Том Мур - ветеран Второй мировой войны, собравший более 45 миллионов долларов для борьбы с коронавиурсом

Перешагнувший 100-летний рубеж сэр переборол недуг и пневмонию
Людмила Плотникова
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Умер сэр Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства.

Умер сэр Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства.

Фото: REUTERS

Британцы и весь мир склонили голову: умер сэр Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов (45 млн долларов) для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

В течение нескольких недель сэр Том лечился от затяжной пневмонии и поэтому не смог сделать прививку от коронавируса. Его госпитализировали.

Том Мур - ветеран Второй мировой войны, он родился 30 апреля 1920 года.

Незадолго до своего 100-летнего юбилея объявил о начале собственной благотворительной акции, пообещав пройти с помощью ходунков 100 кругов вокруг сада во дворе своего дома и собрать £1000 для борьбы с коронавирусом.

Его призыв был поддержан на общенациональном уровне, и к концу апреля 2020 года сумма собранных пожертвований превысила £30 миллионов, а Мура стали считать национальным героем.

В мае королева посвятила Мура в рыцари.

Также ветеран принял участие в записи классической песни «You'll Never Walk Alone», которая сразу же заняла первое место в британском чарте, а количество копий записи, проданных только за первые 48 часов, побили все рекорды.

Том Мур дважды был внесен в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший сборщик пожертвований и как старейший человек, возглавивший хит-парад Великобритании.

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