Умер Том Мур, собравший $45 млн для врачей британский ветеран Фото: REUTERS

Умер Том Мур, британский ветеран, собравший во время первого карантина по коронавирусу в королевстве более 32 миллионов фунтов стерлингов (45 миллионов долларов) для помощи Национальной службе здравоохранения. Капитану было 100 лет, сообщила во вторник, 2 февраля, его семья.

- С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура, - говорится в заявлении.

Причиной смерти Тома Мура стала коронавирусная инфекция. Накануне сайт kp.ru сообщал, что из-за заражения британский ветеран попал в больницу. На официальной странице Тома Мура в Twitter появилась фотография ветерана с датами «1920-2021».

Ветеран приобрел общенациональную известность после того, как весной на фоне пандемии организовал сбор пожертвований на нужды Национальной системы здравоохранения Великобритании. На своей странице Том Мур опубликовал фото и видео, на которых показал, как обходит свой сад на ходунках для привлечения средств. Сад 100-летний капитан обошел целых 200 раз, собрав сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

В знак признания заслуг Тома Мура Елизавета II посвятила его в рыцари. Капитан также получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.