Когда появятся антитела, чем вакцины отличаются друг от друга: отвечаем на 10 главных вопросов о прививках от коронавируса

Вместе мы сможем победить заразу - если все пойдем и привьемся! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Чем отличаются разные российские прививки?

На сегодня в нашей стране зарегистрированы две отечественные прививки от коронавируса и на подходе еще одна. Главное, что о них нужно знать:

- «Спутник V»: это вакцина нового поколения. Ее аналог использовался для профилактики лихорадки Эбола в Африке, других примеров широкомасштабного применения таких прививок у людей еще не было (хотя сама технологическая платформа существует и исследуется уже давно). В составе вакцины - обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов), который выступает как транспортное средство для доставки генетического материала коронавируса внутрь клеток человека. Аденовирусы 26-го и 5-го типов (вакцина включает два укола с разницей в 3 недели) доставляют в клетки ген S-белка, того самого, из которого построены шипы коронавируса. При включении гена в организме начинает синтезироваться S-белок, и в ответ на появление этого антигена (чужеродного элемента) запускается выработка иммунного ответа.

- «ЭпиВакКорона»: по словам ее разработчиков, исследователи создали синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые наша иммунная система опознает вирусную частицу. Такие участки называются «эпитопы». При этом, проектируя вакцину, из нее исключили элементы, которые способны вызывать опасные иммунные реакции, поясняют представители новосибирского научного центра «Вектор».

- «КовиВак» - это вакцина по классической технологии, на основе инактивированного («убитого») коронавируса. Он выращивается в клеточных культурах в биореакторе, и затем инактивируется химическими средствами. Как рассказал журналистам глава команды разработчиков, гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, исходным материалом для вакцины стал вирус, выделенный у одного из пациентов ковидного госпиталя в «Коммунарке».

Создатели всех трех прививок заявляют об их безопасности и высокой эффективности. Судя по откликам уже привитых людей, уколы «ЭпиВакКороны» переносятся легче, чем инъекции «Спутника». Об этом упомянула и глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова: «Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее (то есть дает более выраженные реакции после укола. - Ред.)», - отметила она. Насколько стойким будет иммунитет после той или иной вакцины, пока неизвестно. Есть предположение, что после «Спутника» он может оказаться более долгосрочным.

2. Когда они будут доступны?

«Спутник» уже широко применяется во всей стране. «ЭпиВакКорона» пока используется в отдельных регионах, масштабное производство, как уверяют в правительстве, будет обеспечено начиная с февраля 2021 года. «КовиВак», больше известная как чумаковская вакцина, по планам будет зарегистрирована 16 февраля. После этого

одновременно начнутся ее клинические исследования на широком круге лиц (3-я фаза испытаний, когда наряду с прививкой часть добровольцев получает плацебо) и обычная вакцинация, то есть настоящим препаратом, без групп плацебо. «В ближайший месяц она («КовиВак». - Ред.) выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной», - рассказал в выступлении 26 января председатель правительства Михаил Мишустин.

3. Второй укол «Спутника» нужно делать через 21 день. А если не успеешь и пройдет больше времени?

- Ничего страшного, - пояснил «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - В инструкции к «Спутнику» говорится, что второй укол должен быть сделан «не менее чем через 21 день». Продление срока не критично. Но, конечно, в разумных пределах - тянуть с введением второй дозы полгода я бы не советовал.

4. Чем наши отчитаются от западных?

Из зарубежных вакцин сегодня самые известные - «оксфордская» (производитель «АстраЗенека»), а также прививки компаний Pfizer и Moderna. Первая построена по тому же принципу, что и «Спутник V». Только вместо человеческих аденовирусов в ней использован обезьяний. Pfizer и Moderna относятся к типу мРНК-вакцин. Такие прививки начинают применяться впервые в истории человечества. Их суть: генетический материал коронавируса (так называемая матричная РНК) «упаковывается» в специальную оболочку, благодаря которой проникает в клетки человека. В них на основе мРНК запускается выработка одного из белков вируса, к которому формируется иммунитет.

Эффективность этих вакцин, подтвержденная клиническими исследованиями, составляет около 95% - то есть примерно такая же, как и по заявлениям разработчиков «Спутника». При этом из стран, где началась массовая вакцинация мРНК-прививками, приходят сообщения о тяжелых последствиях, которые по времени совпадают с периодом после введения этих препаратов. Однако на сегодня не доказана причинно-следственная связь нарушений здоровья привитых и уколов вакцин (подробности - на kp.ru).

5. Можно ли будет привиться зарубежной вакциной в России?

По последним данным, в нашей стране с большой вероятностью будут доступны прививки «АстраЗенека» («оксфордская»), а также китайской компании CanSino Biological. Клинические исследования последней на сегодня ведутся в России, при желании можно записаться добровольцем. Это прививка того же типа, что и «Спутник V».

Представители Pfizer объявили, что поставка их вакцины в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний производиться не будет. Возможно лишь решение вопроса на уровне государственных соглашений. Но пока таких соглашений не планируется.

6. Если введут паспорта привитых, то будут ли за границей признавать нашу вакцину?

Против таких паспортов уже публично выступила Всемирная организация здравоохранения. Такую же точку зрения озвучила зампред правительства России Татьяна Голикова.

Если некий документ, подтверждающий вакцинацию от ковида на международном уровне, все-таки появится, то, скорее всего, его будут выдавать после прививки, признанной ВОЗ, считают эксперты. Россия уже подала документы для соответствующих международных процедур в отношении «Спутника V».

7. Говорят, что после «ЭпиВакКороны» иммунитета против ковида хватит только на полгода. И что: снова прививаться через 6 месяцев?

Пока никто не может знать, каким будет срок иммунной защиты после любой из прививок, подчеркивают эксперты. Вместе с тем не исключено, что из-за мутаций коронавируса через некоторые промежутки времени будет требоваться обновление вакцин. И прививочная кампания против ковида будет регулярной, как и от гриппа. Но пока это все лишь предположения.

8. Через какое время после укола вырабатываются антитела?

Как поясняют разработчики, антитела появляются в среднем через 2 - 3 недели после первого укола. При этом долгосрочный стойкий иммунитет формируется через 21 день после второго укола.

9. Если я привился - нужно ли продолжать носить маску?

Да, сегодня это обязательное требование Роспотребнадзора. Исключений нет ни для кого.

10. Может ли привитый быть заразным для других?

Такое возможно. Дело в том, что главный эффект вакцины - защита привитого от тяжелых осложнений болезни. Заражение и легкое протекание инфекции не исключается. В том числе поэтому, пока у нас нет массовой иммунной прослойки, после вакцинации нужно продолжать носить маску: чтобы не заразить окружающих. Ведь если они не привиты, то могут заболеть с опасными осложнениями.