Как Запад отреагировал на приговор Алексею Навальному

Суд отправил Алексея Навального за решетку. Фото: REUTERS

Приговор, вынесенный судом Алексею Навальному, ожидаемо получил молниеносную реакцию со стороны ряда западных стран.

Госдеп США выпустил заявление, в котором говорится, что «США глубоко обеспокоены решением России отправить Навального в тюрьму». При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не стали вспоминать о российских гражданах, похищенных и незаконно осужденных в Штатах и отбывающих там длительные сроки по надуманным приговорам.

Официальный Лондон призвал «к немедленному и без всяких условий освобождению Навального», не являющегося гражданином Великобритании. Британцы также не пояснили, какие условия и при каких обстоятельствах иностранное государство могло бы навязывать российскому суду, и как это вписывается в нормы международного права, а также базового принципа международных отношений – невмешательства во внутренние дела.

Реакция МИД ФРГ была более деликатной, а посему стилистически выверенной. Ситуация с Навальным охарактеризована немцами как «жесткий удар по принципу правового государства в России».

Днем ранее президент Чехии Милош Земан назвал происходящее балаганом, а самого Навального – националистом.

В Московский городской суд на слушания о замене российскому оппозиционеру условного срока реальным пришли около двух десятков иностранных дипломатов. Коллективный демарш Запада официальный представитель МИД РФ Мария Захарова определила как «не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Оперативно отреагировал в своем Твиттере сенатор Митт Ромни, сообщивший о подготовке законопроекта, предусматривающий санкции за вынесенный Навальному приговор.

Американские сторонники Навального, не пожелавшие приехать в Москву, дабы выразить свои оппозиционные взгляды, пришли к Генеральному консульству России в Нью-Йорке и явили себя в своем реальном, вандальском обличье: исторический особняк, в котором располагается российская дипмиссия, закидали банками с красной краской.

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