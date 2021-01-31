Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с Навальным «балаганом»

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию вокруг блогера Алексея Навального «балаганом», а самого оппозиционера, который позиционирует себя борцом за демократию, – «российским националистом».

«Ситуация с этим Навальным – это просто балаган», - заявил чешский лидер в эфире радио Frekvence 1.

Земан отметил, что блогера «выдают за борца за демократию», однако тот, по его словам, «участвовал в целом ряде националистических шествий», «поддерживал сталинские депортации» и «еще нашлось бы несколько других дел».

«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею», - сказал президент Чехии.

Однако Навальный, по мнению Земана, «не должен был делать вид, будто он относится к политикам, которые выступают против режима». Чешский лидер убежден, что оппозиционный блогер только против президента России Владимира Путина, да то лишь потому, что метит на его место.

«Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что сам хотел бы быть на его месте», - сказал Земан.

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