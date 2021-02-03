«Кричит в ток-шоу и получает в месяц больше, чем врач за 10 лет»: люди с зарплатой в 20 тысяч ответили Ксении Бородиной

Зарабатывает на красивую жизнь Бородина в основном благодаря подписчикам в инстаграме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

37-летняя Ксения Бородина сейчас отдыхает в шикарном отеле ОАЭ – номер в нем стоит 90 тысяч рублей в сутки. Времени свободного в отпуске полно, поэтому Ксюша заодно успевает рассуждать о жизни. Своей и чужой. За короткий отпуск уже успела обвинить в тунеядстве не таких обеспеченных, как она, соотечественников. Бородина умело манипулирует настроением подписчиков в инстаграме – то кнут, то пряник. Кнутом ударила жестко, но прогадала в этот раз.

Зарабатывает на красивую жизнь Бородина в основном благодаря подписчикам в инстаграме. Накопленная на «Доме-2» популярность помогла Бородиной набрать в инстаграме 16,7 миллионов фолловеров. Благодаря их активности у Ксении полно рекламодателей в соцсетях, а средняя стоимость одной коммерческой публикации – 400 тысяч рублей. По данным последнего рейтинга топ-блогеров Forbes, только на рекламе в инстаграме за год Бородина зарабатывает $770 тысяч (58 млн. руб.).

37-летняя Ксения Бородина сейчас отдыхает в шикарном отеле ОАЭ – номер в нем стоит 90 тысяч рублей в сутки.

Если добавить сюда 12 миллионов рублей в год за телесъемки, еще примерно столько же за бизнес-проекты, то набирается приличная сумма. В месяц телеведущая получает примерно столько же, сколько врачи в российских регионах лет за десять. Да и для представителей многих других профессий гонорары «специалистов» с телеэкрана недостижимы.

Среди миллионной аудитории Бородиной (как и у любого публичного человека) всегда находятся подписчики, кто просит – погасить кредит, добавить денег на важную покупку и другие нужды. Звезды на подобные сообщения не реагируют. А вот Бородина после очередных просьб о помощи, и жалоб на зарплату в 20 тысяч рублей – не выдержала и упрекнула «попрошаек» в тунеядстве. А ей ответили.

Ксения Бородина любит гордиться, что попала на ТВ не по блату – сама пробилась. А еще напоминает, как много «пашет»: «Я работаю. Постоянно. Развиваюсь. Я ещё в детстве поставила себе цели и иду к ним. Есть выражение, все что происходит в нашей жизни - мы допускаем.Если у вас зарплата 20 тысяч, то это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить! Почему вы не хотите свою зависть превратить в позитивную мотивацию? Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку?»

Почему-то Бородина после сытного ужина в одном из самых дорогих ресторанов ОАЭ не допустила мысли, что ей просто повезло – а трудолюбие тут ни причем. Ксюша оказалась в нужное время в нужном месте – ее утвердили на роль ведущей «Дома-2». Продюсеры сделали проект успешным и популярным у молодежи, а Бородина получила с этого дивиденды. Справедливости ради отметим, что Ксения оказывает помощь больным детям – не афишируя этого. Но часто перегибает палку, обличая менее успешных, чем она, людей. На это ей и указали ее же подписчики.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот несколько популярных мнений из инстаграма – так люди ответили Бородиной. «Работает человек на двух, трех работах, а зарплата все равно ниже среднего. Дело не в том, что работаешь ты или нет. Дело в несправедливости! Люди, которые трудятся сутками, спасают человеческие жизни – получают копейки. А те, которые своими попами крутят, снимаются в дурацких реалити-шоу, поют под фонограмму – зарабатывают миллионы! Кричать на ток-шоу у нас - высокооплачиваемая работа». «Вместо такого длинного поста можно было коротко написать, что вам просто повезло». «Если бы все было так просто – захотел стать успешным, поработал и стал, то полстраны было бы миллионерами. А люди работают пожарными, учителями, врачами, а не ходят по ток-шоу». «Люди учатся, работают, стремятся, но их труд не ценится…»

Зря Бородина сорвалась – не рассчитала реакцию целевой аудитории. Поэтому часть откликов народа с зарплатой в 20 тысяч уже исчезла с ее страницы в инстаграме. Но Ксения научилась управлять эмоциями своей аудитории, так что исправится быстро: красивые картинки с отдыха, милые домашние зарисовки с детьми, ответы на вопросы подписчиков – резкие и кажется, что откровенные. Только помните – это только кажется.

В социальных сетях звезды рисуют для публики красивую и часто недостоверную картину своей жизни. А их откровения можно услышать редко, потому что за них приходится расплачиваться гневной реакций публики или даже потерей рекламных контрактов — как случилось однажды с Региной Тодоренко после ее мыслей вслух о домашнем насилии.

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