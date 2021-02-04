Пока в Евросоюзе плачут, в ЕАЭС сотрудничают: Пандемия коронавируса показала, в чем различие международных организаций

Россия передает партнерам по ЕАЭС медицинское оборудование, тест-системы, медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

КИЕВ ВЫПРАШИВАЕТ ВАКЦИНУ

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на цивилизованный мир.

- Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации, - посетовал он в интервью каналу НВО. - Я говорил с лидерами стран ЕС, и они сказали, что помогут. Понемногу, из своих партий вакцины. Будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой.

А ведь могли бы и не просить милостыню. Но сами захотели в Евросоюз, а не в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - объединение ряда стран постсоветского пространства вместе с Россией. На майдане в Киеве его презрительно называли «Таежный союз». Помните? «Хочу кружевные трусики и в ЕС, а не в ТС». Но «трусиками», увы, не привьешься. Между тем, вопрос вакцинации от коронавируса становится сейчас одним из самых главных на Незалежной.

В ЕАЭС ДЕЙСТВУЮТ СООБЩА

А вот в странах ЕАЭС таких проблем нет. Еще в июле 2020 года (сверхоперативно по масштабам межгосударственного сотрудничества) был принят «Совместный план мероприятий» по укреплению здравоохранения стран ЕАЭС и предотвращению распространения пандемии. И с тех пор этот план последовательно реализуется. В результате падение экономики из-за коронавируса в странах ЕАЭС оказалось меньшим, чем можно было предполагать еще в середине прошлого года.

Россия в несравнимых с Западом объемах передает партнерам по ЕАЭС медицинское оборудование, тест-системы, медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и т.д. Так, за прошедшее время бригады российских врачей неоднократно выезжали в длительные командировки в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, а также в не являющиеся членами ЕАЭС Азербайджан и Молдавию, где они оказывали не только помощь больным, но и проводили профилактические мероприятия, а также обучали местный медицинский персонал. Кроме работы непосредственно на местах, образовательные и обучающие семинары были организованы для местных медиков посредством онлайн трансляций из России с участием ведущих наших специалистов.

И это не говоря о том, что в РФ иностранных рабочих из стран ЕАЭС лечат совершенно бесплатно. Что, собственно говоря, вполне логично вытекает из общего таможенного и экономического пространства, на котором проще осуществлять общую координацию действий.

ДВА ПОДХОДА

Ни о чем подобном в Евросоюзе и говорить не приходится. Помимо локдаунов в ведущих членах ЕС, государства Старого Света ведут ожесточенную борьбу между собой за доступ к вакцине. Которой, кстати говоря, катастрофически не хватает для всех. Дело дошло до того, что в ЕС всерьез обсуждают запрет на поставки вакцины не только в страны Третьего мира, но даже в Великобританию, вышедшую из Евросоюза в результате брекзита. Так что Украине с ее ожиданием поставок излишков ждать придется, похоже, до того самого дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет.

А что с этим вопросом в ЕАЭС? Там Россией подписаны соглашения о совместном производстве вакцины с Белоруссией и Казахстаном, планируется развитие аналогичных фармакологических производств в Армении и Киргизии. Причем на особо льготных условиях и за счет привлечения финансирования со стороны Евразийского банка развития.

Так что пока кое-кто стоит с протянутой рукой, другим этим заниматься не приходится. Некогда. И руки, и голова заняты. И совсем не кружевными трусиками, а реальной интеграцией экономик и борьбой за здоровье населения своих стран и соседей.

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