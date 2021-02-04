Дмитрий Губерниев: У нас не спортивная страна

Известный спортивный комментатор стал гостем Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В гостях на Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) побывал известный спортивный комментатор, который на днях отправляется освещать чемпионат мира по биатлону. Но мы с Дмитрием Губерниевым поговорили не только об этом популярном виде спорта, но и о многом другом.

- Сразу с места в карьер. Набрал вчера «Губерниев» в поисковике - иногда надо посмотреть, что там написали про тебя журналисты, - бросается на «трассу» Дмитрий Губерниев. - Радио «Комсомольская правда»: «Губерниев сравнил Загитову с оскандалившимся Дзюбой. Журналист считает, что известный российский спортсмен, известный не благодаря своим достижениям в спорте… Дмитрий Губерниев уверен, что Алина Загитова популярна в фигурном катании из-за частого упоминания в СМИ. Он отметил, что это проблема только Загитовой…»

- Дмитрий, давайте, опровергайте.

- Еще раз рассказываю. Когда я в интервью Васе Конову на YouTube-канале говорю о том, что у нас Загитова самая популярная спортсменка (то же можно сказать про Аршавина или Плющенко), это означает, что мы – не спортивная страна. Потому что человек, который уже два года не выступает у нас по-прежнему является самой популярной спортсменкой. Условно говоря, не Большунов, не Логинов, не Трусова, не Косторная. Я только это имел в виду, что, к сожалению, мы, как ни стараемся – на радио «Комсомольская правда» или канале «Матч ТВ» проводить чисто спортивные эфиры – у нас это сделать не получается. Мы, по большому счету, не можем сделать Россию большой спортивной страной, чтобы все целыми днями занимались спортом или смотрели спортивные каналы.

- Говорят, что Дмитрий Губерниев в прямом эфире на телеканале «Матч» (5-летие канала было) так засмущал Алину Загитову, что она даже обиделась на знаменитого телекомментатора. Что Алина говорила после эфира?

- Алина говорила, что она хочет так, как я. А еще на обиженных воду возят. А еще Алина Загитова чрезвычайно талантливая и стремящаяся развиваться в своей новой ипостаси телеведущая. Я перед ней преклоняюсь как перед грандиозной спортсменкой, как перед выдающейся спортсменкой, но отмечаю, что все-таки действительно ей надо очень много работать, чтобы стать по-настоящему большой телевизионной ведущей.

Я, кстати, с удовольствием поработал бы с ней на каком-нибудь проекте, потому что мне было бы интересно, может быть, дать ей какие-то советы, может быть, что-то прокомментировать, где-то поработать ведущим. Я вот, например, когда Плющенко собрался с одним из хореографов (по-моему, группы Тутберидзе) вступать в кулачный бой, я сразу написал, что приветствую это решение, пускай они будут сражаться, как Хабиб с Конором, а мы с Алиной Загитовой будем это все комментировать, и это будет классно.

- Так, может быть, вам и устроить такое шоу?

- А я не промоутер и не продюсер. У меня хватает различных работ, нюансов. Вот мы с вами беседуем, а у меня в воскресенье самолет, и мы улетаем в Словению, для того чтобы работать на чемпионате мира по биатлону. Оттуда переезжаем в Германию, чтобы работать на чемпионате мира по лыжам. Потом Чехия и, надеюсь, Норвегия, где завершится биатлонный сезон. Меня не будет месяца полтора, и это прекрасно.

Алексей Ягудин и Алина Загитова на съемках шоу "Ледниковый Период" Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

СПОРТ N1

- Что касается биатлона, как там у нас дела? Скандал на скандале, скандалом погоняет.

- Никакого нет скандала. А где вы скандал видели?

- Экс-президент Международной федерации биатлона Бессеберг рассказал, как ему под видом переводчиц подставляли проституток в России…

- А при чем тогда «у нас»? Ну, хорошо, руководитель IBU. Во-первых, бывший. Знаете, примерно то же самое можно сказать, как у нас, скажем, посадили чиновника за коррупцию – смотрите, что происходит в России, вор на воре и вором погоняет. Поэтому не надо сейчас перегибать, коллеги.

- А еще бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов арестован, его обвиняют в мошенничестве…

- А я-то тут при чем?

- Действительно, человек работал много лет в центре спортивной подготовки. Чем закончится эта история, как вы думаете?

- Работал, и временами работал очень неплохо. Но за всем остальным – к пресс-секретарю следственных органов, коим я пока еще не являюсь, слава богу. Вот вы сейчас мне задаете вопросы перед чемпионатом мира по биатлону, перед чемпионатом мира по лыжам, а вас интересуют скандалы, которых нет. Вот в этом на самом деле грандиозная печаль. Вас не интересует совершенно, как готовится Логинов, что там у Латыпова, как Большунов. Вам сейчас рассказать про Бессеберга с русскими проститутками или еще что-нибудь? Ну, об этом вы расскажете в другой программе. А я, например, человек, который стремится сделать шоу, рассказывать о людях, временами только заикаясь о каких-то, может быть, скандалах, интригах или расследованиях, и все сразу – о, Губерниев сказал об этом и об этом. А об этом, друзья, говорите вы. Потому что у нас не спортивная страна и не спортивное радио, интересующееся скандалами, а не спортом.

- Вы в третий раз говорите, что у нас не спортивная страна. Я вспоминаю Леонида Слуцкого, нашего прославленного футбольного тренера, который сказал, что Россия – не футбольная страна.

- А разве с этим кто-то спорит, что ли?

- А ведь, говорят, что у нас спорт номер один – это футбол. Хотя, думаю, Дмитрий не согласен – биатлон круче.

- Спорт номер один сейчас – фигурное катание. Спорт номер 1А – биатлон. Футбол не является спортом номер один в стране. Если мы сейчас посмотрим рейтинги (я не беру матчи Россия – Испания на чемпионате мира) матчей «Спартак» - «Локомотив», «Спартак» - «Зенит», «Зенит» - ЦСКА, эти рейтинги уступают цифрам биатлона в категории, например, 18+ среди мужчин и среди женщин. Эти рейтинги уступают трансляциям фигурного катания на Первом канале. Поэтому вы мне не рассказываете сейчас, что Россия – футбольная страна. Даже матчи с Месси и Роналду смотрит небольшое количество людей. А вот недавний забег лыжников на марафоне Marcialonga, который мы показывали почти 4 часа на канале «Матч ТВ», смотрело больше, чем футбольный матч, например, «Барселона» - «Атлетик» Бильбао, к моей огромной радости. Потому что Россия страна зимняя, и сейчас рейтинги лыж почти догоняют биатлон, и это прекрасно.

ПРО ЧМ ПО БИАТЛОНУ И ЛЫЖАМ

- Наш лучший лыжник Александр Большунов недавно попал в не очень приятную историю, хотя потом извинился…

- Конечно, была спорная ситуация, конечно, финн в контактной борьбе вытеснял Большунова. Но все это в рамках правил. И реакция Саши была понятна и оправдана, потому что его сбил с ног норвежец днем ранее. И, конечно, израненная психика, и Саша в одиночку боролся на тот момент, сейчас вот, слава богу, Сергей Устюгов появился… Но потом ситуация стала накаляться, и совершенно правильно, что мы повинились, целиком и полностью. А повинную голову меч не сечет. И я до сих пор считаю, что те люди кто говорит, что Большунову надо было и кулаком треснуть, - они бараны. Ведь это дисквалификация, подстава российского спорта. Поэтому молодцы Большунов и Вяльбе, которые в этой ситуации приняли единственно правильное решение - извиниться. Потому что пока у нас ни один протест не прошел. Потому что репутация у нас ниже плинтуса. Потому что мы сейчас под санкциями, к сожалению. Поэтому даже в любой спорной ситуации я понимаю почему у нас крайне мало шансов добиться правды. Это примерно то же самое, как с Америкой сражаться…

Александр Большунов недавно попал в не очень приятную историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ПАТРИОТИЗМ

- Дмитрий, а что надо сделать чтобы нас уважали, чтобы наши протесты проходили?

- Мы должны сами, во-первых, себя начать уважать. Не застраивать лыжные базы дачами, как это происходит, например, в деревне Голиково, рядом со Сходней, где я в четвертом классе занимался лыжами. Не застраивать леса, где мы еще вчера катались на лыжах, а теперь там стоит какой-нибудь урод 17-этажный… или там отнимать угодья, которыми раньше пользовались все, а сейчас только избранные. Мы должны сами себя начать уважать. Для того, чтобы детские тренеры не чувствовали себя обделенными. Для того, чтобы был инвентарь. Для того, чтобы мы тратили бюджетные деньги не на футбольную команду «Тамбов», условно говоря…

- На нее уже не будут…

- Надо начать с себя. Объявить допингистам войну, понимаете. Тем, которые попались на допинге и которые там-то или там-то работают, и задать вопрос - а имеют ли право эти люди, которые опозорили страну, находиться на определенных должностях? Вот это тоже очень важно. Имеют ли право те или иные тренеры или те или иные доктора, которые были пожизненно уличены в чем-то, скажем, продолжать свою деятельность, зачастую деятельность преступную. И вот потом уже с поправкой на российские победы, постараться вернуть наш биатлон в лоно международной федерации, где пока еще мы полноправного членства не имеем.

Есть другой путь. Послать всех на три буквы или, может быть, на пять, или на шесть, или на семь, и начать гордо проводить свои соревнования, выигрывать друг у друга… Но мне кажется, что будет значительно интереснее, когда наш лыжник или биатлонист обыграет норвежца. И мы увидим нашего спортсмена на золотом пьедестале и прокричим победную песню. Вот это и есть воспитание патриотизма в подрастающем поколении и любви к своей родине.

ОТНИМАЮТ МЕДАЛИ

- Нам, честно говоря, очень обидно за нашего знаменитого биатлониста Евгения Устюгова. Человек ничего вроде не нарушил. Он все пробы сдавал. Уже закрыли его дело, пришли новые руководители Международного союза биатлонистов, и дело возбудили. Сейчас опять отобрали у нас «золото» в эстафете в Сочи. Это вообще нормально, Дмитрий, или это двойные стандарты, игра в одни ворота?

- Мы пытаемся сейчас играть по правилам. Мы, например, это решение, которое на нас наложил КАС, оспариваем в швейцарском суде?

- Да. Устюгов подал иск в трибунал в Швейцарии.

- Ну, ради бога. Будем следить за развитием событий, надеяться, что, может быть, поможет Михаил Прохоров... Сейчас ситуация такая, что мы можем сколько угодно говорить, что это двойные стандарты, но мы лишаемся медалей… Мы эту чашу пьем до дна, в том числе и с Устюговым, и с другими спортсменами.

Евгений Устюгов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нам сейчас важно, как это ни покажется чудовищным, сконцентрироваться на событиях сегодняшнего дня, чтобы вот это поколение, которое у нас созрело, как тот же Большунов в лыжах, как тот же Латыпов в биатлоне, продолжало выступать. Но вы абсолютно правы, что здесь, когда раздаются голоса, что какого фига Логинов выступает, сказать: ребята, а вот здесь уже стоп, за одно и то же два раза не наказывают. Извинения, которые вы просите, они нигде не прописаны, это фактор моральный, он может быть, его может не быть, но это всё в пользу бедных. Есть правила, где Логинов свои два лучших года отсидел, вернулся, выступает честным, чистым, выигрывает, улыбается, проходит через трагедию, кстати – отца своего похоронил в конце декабря, но продолжал сражаться. И вот здесь мы говорим о том, что, ребята, со своими требованиями извинений идите-ка вы в сад.

- И, финишный рывок. Дмитрий, как лыжники выступят на чемпионате мира?

- Я не сомневаюсь, что они без золота не уедут. Я так же хочу пожелать отличных результатов и нашим восхитительным лыжницам и, отдельно, Наташе Непряевой, которая перенесла операцию и уже готовиться к ЧМ.

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