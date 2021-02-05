"Решил сэкономить": почему Михаил Ефремов ополчился на своего экс-адвоката

Договор с адвокатом Андреем Алешкиным Михаил Олегович разорвал еще месяц назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях самый знаменитый заключенный страны вновь дал повод для пересудов, отправив из колонии очередную жалобу на своего экс-защитника. И это при том, что договор с адвокатом Андреем Алешкиным Михаил Олегович разорвал еще месяц назад. Казалось бы, отношения закончены, расходимся. Так зачем Ефремову расправляться с защитником, отправляя кляузы его начальству и требуя наказания?

- Я не просил Алешкина писать кассационную жалобу... заниматься помилованием... общаться с прессой, - перечисляет артист-сиделец (это вольная, но близкая к тексту интерпретация. - Ред.). - Он ввел меня в заблуждение... Я отзываю свою подпись с договора и прошу считать его недействительным... А в отношении Алешкина - принять дисциплинарные меры.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, на самом деле адвоката нанимал вовсе не Михаил Ефремов, а его близкая подруга, чтобы защищать интересы актера. Затем, уже находясь в колонии, осужденный подписал все страницы документа, выразив свое согласие со всеми пунктами. Было там и разрешение на общение со СМИ, и необходимость готовить кассационную жалобу - все то, что переменчивый актер сейчас оспаривает. А вот доверитель Алешкина, та самая подруга звезды, претензий к нему не имеет.

Сам Алешкин уверен, что новая жалоба исходила не от Ефремова, а от его нынешних адвокатов

- Все действия адвоката были согласованы со мной. Прошу не применять к нему мер дисциплинарного воздействия, - написала она в адвокатскую палату Санкт-Петербурга.

Сам Алешкин уверен, что новая жалоба исходила не от Ефремова, а от его нынешних адвокатов. Не исключено, что слишком энергичный защитник своими инициативами перешел дорогу коллегам. Так например, он активно вел переговоры с Ириной Стерховой - гражданской женой погибшего курьера, которую в суде так и не признали потерпевшей. Казалось бы, и здесь защитник действовал исключительно по заветам Ефремова, ведь тот в апелляционном суде во всеуслышание заявил: Стерховой, которую он лишил любимого человека, он поможет и без всяких судебных решений. Надо, мол, только открыть банковскую ячейку, где хранятся сбережения. Однако, по словам адвоката Хархорина, ее опустошили еще в ноябре, а воз и ныне там.

- Никто со мной переговоров не вел, никакую компенсацию не обсуждал, - призналась kp.ru Ирина Михайловна. - Я сразу подозревала, что так и будет. Что Ефремову просто надо хорошо выглядеть в апелляции, чтобы суд учел раскаяние при вынесении приговора. Адвокат Петр Хархорин подходил к нам в суде: обещал, что как только их финансовые проблемы решатся, со мной непременно свяжутся. Но получилось, как в той поговорке: "Обещать жениться - не значит жениться". Единственный, кто что-то пытался сделать в этой ситуации - Алешкин: он активно вел переговоры с моим адвокатом. А потом я узнала, что от его услуг Ефремов вдруг отказался. Похоже, никакая компенсация в планы актера не входила, а Алешкина в известность никто не поставил. В общем, Ефремов и его юристы уже привычно решили на мне сэкономить. Меня это даже не удивляет...

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"Ефремов разочаровался в своей защите"

Александр Добровинский, представлявший в деле интересы потерпевшей стороны, тоже знаком с Андреем Алешкиным. И у него своя версия, почему Ефремов вдруг решил расправиться со своим экс-защитником.

- Алешкин - первый адвокат господина Ефремова, который перешел от слов к делу и приехал ко мне на встречу, чтобы от лица Михаила Олеговича попытаться договориться и примириться с семьей Сергея Захарова, - отметил Александр Андреевич. - На мой взгляд, все его действия были продиктованы желанием помочь Ефремову. Жаль, что, видимо, общее разочарование актера своими адвокатами заставляет его сомневаться в Алешкине.