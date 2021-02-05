Скончался адмирал Владимир Высоцкий - бывший главком ВМФ России, не боявшийся идти против начальства

Флотоводец с таким опытом мог бы еще служить и служить. Но он оказался неугодным тогдашним реформаторам. Фото ТАСС/ Лев Федосеев

Адмирал Владимир Высоцкий умер 5 февраля. Ему было 66 лет.

По предварительному диагнозу врачей, причина смерти - оторвавшийся тромб или острый сердечный приступ.

Высоцкий родился 18 августа 1954 года в городе Комарно Львовской области. У него очень внушительный послужной список. Можно сказать, что военным моряком он стал еще в детстве.

Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе, после этого служил на Тихоокеанском флоте командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля, помощником командира крейсера управления «Адмирал Сенявин». В 1982 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и был назначен старшим помощником командира ракетного крейсера «Севастополь», затем старшим помощником командира тяжёлого авианесущего крейсера «Минск». После окончания Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко (с золотой медалью), продолжил службу на Тихоокеанском флоте командиром тяжёлого авианесущего крейсера «Минск», заместителем командира, командиром 36-й дивизии ракетных кораблей.

Военную академию Генштаба он тоже окончил с золотой медалью и был назначен на Северный флот начальником штаба — первым замом командующего Кольской флотилией разнородных сил, затем стал командующим этой флотилией.

Следующие карьерные ступени - первый зам командующего Балтийским флотом, командующий Северным флотом. А в 2007 году он стал Главкомом ВМФ России.

После пожара на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области (август 2010 года) президент России Дмитрий Медведев объявил адмиралу Высоцкому предупреждение о неполном служебном соответствии (самая серьезная "черная метка" перед снятием с должности). А в 2012 году министр обороны Сердюков затеял перевод

Главного штаба ВМФ из Москвы в Петербург. Высоцкий считал это вредной для флота и дорогостоящей авантюрой. О чем прямо и заявил на одном из совещаний в Минобороны. Этого ему не простили.

6 мая 2012 года Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил адмирала Высоцкого от занимаемой должности. Ему было тогда 58 лет. Флотоводец с таким опытом мог бы еще служить и служить. Но он оказался неугодным тогдашним реформаторам. "Зато ушел с флота и из жизни с чистой совестью", - говорят сегодня Высоцком ветераны ВМФ.