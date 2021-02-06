В Нидерландах решили не привлекать Украину к ответу по делу MH17

Малайзийский Boeing 777, рейс MH17, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года был сбит над территории ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нидерланды приняли решение не проводить расследование в отношении незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины, в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. «Нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства» – считает Правительство страны. Это решение принято после изучения Доклада Фонда безопасности полётов*.

Малайзийский Boeing 777, рейс MH17, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года был сбит над территории ДНР, предположительно, ракетой ПВО в ходе антитеррористической операции (АТО), проводимой Вооруженными силами Украины по приказу президента Украины Порошенко. Украина по-прежнему отрицает свою вину за применение средств ПВО против гражданского самолёта.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В 2018 году Группа выпустила промежуточный доклад, в нем говорилось, что Boeing был сбит ЗРК «Бук», и обвинила в происшествии Россию. Россия в ответ предоставила данные о принадлежности ракеты Вооруженным силам Украины (и номерные детали ракеты, обнаруженные на месте катастрофы), однако они не были учтены.

Обломки Boeing 777 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По совокупности обстоятельств с катастрофой малазийского Боинга сопоставимы только события 3 июля 1988, года когда Airbus авиакомпании Iran Air, который следовал в Дубай, был сбит американской ракетой с крейсера Vincennes. США тогда отказались извиняться, назвав действия экипажа «оправданной обороной».

При этом документы ИКАО - Международной Организации Гражданской Авиации - определяют Зоны конфликтов как «воздушное пространство над районами, в которых происходит или может возникнуть вооруженный конфликт между военизированными сторонами, включая также воздушное пространство над районами, где такие стороны находятся в состоянии повышенной военной готовности или напряженности». Таким образом, у авиационных властей Украины были все основания закрыть небо не только во время конфликта, но даже при его угрозе.

Однако не все зависит только от авиационных властей. Такие компании как Air France, British Airways, Singapore Airlines и ряд других в 2014 году перенесли свои рейсы в обход кризисной зоны над Донбассом, а другие изменили свои маршруты только после крушения "Боинг 777" Malaysia Airlines.

Село Грабово. Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гибель малазийского Боинга не остановила цепь катастроф над зонами военных конфликтов. Так, самым крупным авиационным происшествием в прошлом 2020 году стало крушение украинского Boeing-737 под Тегераном. 8 января 2020 года самолет был принят за вражескую цель и сбит иранскими ПВО. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Этому предшествовал обмен ракетными ударами между США и Ираном, который начался с ракетного удара США, в ходе которого в Ираке погиб иранский генерал Сулеймани. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Катастрофа "Боинга" под Тегераном вошла в число 50 крупнейших в истории авиации.

*Всемирный фонд безопасности полётов – независимая некоммерческая международная организация, основанная в 1947 году представителями авиационной отрасли.