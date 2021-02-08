Женя Медведева совершенно не умеет проигрывать. Командный турнир еще раз показал это

Российская фигуристка Евгения Медведева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Противостояние Евгения Медведева vs Алина Загитова – это не миф. В этом можно было лишний раз убедиться на пресс-конференции после Командного турнира. Она получилась огненной. Нет, все приличия были соблюдены – никаких оскорблений, улыбки и даже «обнимашки» на камеру. Но сколько яда во взаимных подколках Евгении и Алины, сколько смысла в мимике и паузах при ответах на вопросы. И стоит признать – Женя в этом противостоянии выступает провокатором. Со стороны это смотрится не лучшим образом.

После Олимпиады-2018, где признанная звезда Евгения Медведева оказалась только второй вслед за Алиной Загитовой, слухи стали приписывать Жене брошенную тренерам жесткую фразу. «Не могли ее еще год в юниорах придержать?», - якобы сказала она. Евгения потом опровергла, что происходило нечто подобное. Но те, кто видел пресс-конференцию после Командного турнира, уже более охотно допускают, что те скандальные слова в 2018 году все-таки могли быть произнесены. Слишком неоднозначно вела себя Женя после шоу.

Командный турнир «Время первых», капитаном которых была Евгения Медведева, проиграла «Красной машине» Алине Загитовой. Причем проиграла исключительно за счет выступлений лидеров среди девушек-одиночниц. Аня Щербакова и Камилла Валиева, которых выбрала Алина на жеребьевке, оказались на голову сильнее Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой, оказавшихся в команде Жени. То есть Медведева сама выбрала не тех. И обвинила в этом организаторов.

Алина Загитова с трофеем Кубку Первого канала по фигурному катанию во дворце спорта "Мегаспорт". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Евгения оказалась недовольна, что жеребьевка, на которой выбирались составы команды, была не «слепой», а представляла собой драфт, где капитанам нужно было набирать себе фигуристов. В этой перестрелке Женя проиграла Алине.

- О нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки немного заранее, чтобы можно было просчитать стратегию набора в команду, - высказала недовольство Медведева.

- У нас у обеих не было времени подумать, - парировала Загитова.

И дальше все в том же стиле. Намеки, троллинг, красноречивые паузы между ответами. Когда что-то говорила Алина, Женя на нее смотрела с лицом, на котором буквально светилась фраза «Ну-ну, давай-давай». Но и Загитова умела отвечать.

- Несмотря на все коррективы, это был настоящий праздник. Сегодня нет победителей и проигравших, сегодня выиграли все! – заявила Медведева. Но Алина в этот момент смотрела на нее так удивленно, что становилось очевидно – она точно берет уроки актерского мастерства.

- Сегодня все-таки есть победитель... – решилась все-таки поправить соперницу Алина.

- … И там, и там! – перебила Загитову Женя.

- … И это «Красная машина». Кубок все-таки у нас, - дожала свою линию Алина. Все-таки, чтобы быть олимпийской чемпионкой нужно уметь не сдаваться в любые моменты.

- Поздравляю, - ехидно выдавила Евгения.

И получилось так, что этот раунд Медведева тоже отдала Загитовой. Эмоции Евгении можно понять – действительно составы команд были не равны, и это было несправедливо. Но проигрывать, тем более в шоу, где важнее показать себя всем на Первом канале в выгодном свете, надо уметь. На Олимпиаде-2018, когда Медведевой было 18 лет, простительно было не сдержать негативных эмоций. В 21 год пора уже научиться быть доброй феей. Ведь впереди еще большая карьера на публике в качестве тренера.

Та самая публика, впрочем, была в восторге. То, что идет во вред Медведевой, работает на общее шоу. И ее конфликт с Загитовой будет двигать фигурное катание и дальше. Так что это война – на долгие годы, и не факт, что это плохо.

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