"Болезнь развивалась по самому плохому сценарию": как Иосиф Пригожин и Валерия перенесли британский штамм коронавируса

Звезды заразились в ОАЭ, где сейчас отдыхают многие отечественные знаменитости Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Британский штамм коронавируса был обнаружен еще в сентябре. В США сегодняшние новости о COVID-19 начинаются с сообщений о том, что темпы распространения именно этой мутации коронавируса на 45% опережают другие. В некоторых странах стремительно распространяется сейчас именно британский штамм. К счастью, вакцинация защищает и от этой мутации COVID-19. Поэтому известный продюсер Иосиф Пригожин сегодня сокрушается, что не успел вовремя привиться. На днях российский продюсер выписался из медцентра в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходил лечение от коронавируса. Пригожин с женой певицей Валерией отдыхали и работали в Дубае, где и подхватили коронавирус – как выяснили врачи именно британский штамм. 52-летняя Валерия перенесла болезнь легко, а вот за жизнь 51-летнего Пригожина боролись врачи. Сегодня уже все в порядке – пара вернулась в Москву, где сегодня у Валерии онлайн-презентация второго сезона телепроекта «Маска». Мы узнали о нюансах лечения Иосифа Пригожина и об особенностях карантина в ОАЭ.

«В разгар очередной волны пандемии уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности. К тому же, это место позволяло нам ещё и работать», - так объяснил отъезд Иосиф Пригожин. В ОАЭ, в отличии от России, действуют более строгие карантинные меры безопасности. Но, несмотря на это, супруги заболели.

В аэропорту у всех туристов, прибывающих в страну, берут анализы на коронавирус – это бесплатная процедура. Контроль за соблюдением эпидемиологических мер строгий. Мы позвонили Инне Жирковой, которая с детьми находится сейчас в Дубае. Там у ее супруга футболиста Юрия Жиркова проходят сборы. Жиркова рассказала kp.ru: «Действительно здесь серьезные карантинные ограничения. Масочный режим абсолютно везде, кроме пляжа – но до него нужно дойти в маске. Что касается вопроса про британский штамм коронавируса – слава Богу, в моем окружении, я об этом не слышала».

На днях прилетели из ОАЭ Ксении Бородина с мужем, Марина Ким с детьми и многие другие звезды. Все здоровы. А вот Валерии и Пригожину не повезло. Первую неделю болезни Иосиф чувствовал себя неплохо, а вот когда уже надеялся на выздоровление – резко стало хуже, начал задыхаться. Пригожин благодарит друзей, которые помогли с госпитализацией. Продюсер лечился в лучшем медцентре в Дубае - Mediclinic City Hospital. Это известная во всем мире многопрофильная клиника – тут работают доктора с мировыми именами, установлено самое современное из имеющегося в мире оборудование.

Иосиф Пригожин рассказал о стремительном течении болезни на своей странице в инстаграме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иосиф Пригожин рассказал о стремительном течении болезни на своей странице в инстаграме: «Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне ещё крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма (это потенциально летальная реакция иммунной системы). Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки».

Иностранные врачи вели онлайн-консультации с ведущими московскими специалистами по тактике лечения Иосифа Пригожина – контролировали лечение продюсера главврач 52-й столичной больницы Марьяна Лысенко и кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

Теперь Пригожин принимает поздравления с выздоровлением, и делится – что расплакался, когда смог в больнице первый раз сам встать на ноги: «От осознания того, как это прекрасно – просто жить». Иосиф говорит, что были мысли – он может не вернутся на родину живым. Продюсер много общался за границей со светилами медицины и говорит, что там высоко оценивают «Спутник V». После пережитого Пригожин советует всем прививаться. Благо, что наша вакцина защищает и от британского штамма коронавируса.