В «доме Навального» нашли «комнату для грязи» и «аквадискотеку»

Журналисты проникли в особняк в Германии, где блогер снимал свой фильм о «дворце Путина» Фото: www.youtube.com

Любишь бороться с коррупцией и обличать чиновничью роскошь - будь готов к тому, что тебя, как микроб, будут рассматривать под микроскопом. А значит, ты должен быть кристально чистым перед законом и скромным, как воспитанница Института благородных девиц на своем первом балу. И с тем, и с другим у Алексея Навального всегда были проблемы.

Журналистам телеканала «Россия 1» удалось попасть в германское убежище блогера, в котором он коротал два месяца после выписки из клиники «Шарите».

Журналистам телеканала «Россия 1» удалось попасть в германское убежище блогера, в котором он коротал два месяца после выписки из клиники «Шарите». И там же монтировал свой блокбастер, собравший в интернет-прокате более 100 миллионов просмотров (которые, впрочем, не материализовались в реальную группу поддержки на улице).

Фото: «Россия 1»

Просторная гостиная, камин, две спальные на одном этаже, три - на другом, джакузи... Роль «комнаты для грязи» (так в фильме Навального было названо одно из помещений во «дворце Путина») здесь выполняет небольшая подсобка. Ершики в туалетах самые обычные. Была у Алексея Навального и возможность устраивать по вечерам «аквадискотеку» - к услугам гостей здесь есть 10-метровый бассейн.

Фото: «Россия 1»

В целом, конечно, не геленджикский дворец Ротенберга, но борец с привилегиями вполне мог быть и поскромнее. Стоимость аренды такого жилья площадью в 300 квадратов (по 100 на каждого члена семьи, если не учитывать дочку, обучающуюся в Америке) колеблется в районе 530 евро. То есть за два месяца блогеру пришлось выложить около 30 тысяч евро. Откуда у него такие финансовые возможности, он привык не объяснять.

Фото: «Россия 1»

Журналистку Анастасию Попову, снявшую сюжет, как это принято в «тусовочке», тут же затравили, вытащив на божий свет ее фото с Путиным на награждении в Кремле. С Настей мы давно знакомы, вместе в одно время в 2012 году работали в Сирии, где она показала себя смелым и профессиональным военкором. За что и была удостоена медали «За отвагу».

Фото: «Россия 1»

В Сети, к слову, вспомнили историю с домом ближайшего соратника Навального - Леонида Волкова. Несколько лет назад стало известно, что он приобрел двухэтажный таунхаус в престижном пригороде Люксембурга за 700 тысяч евро.

Сам он в нескольких интервью уверял, что деньги достались после продажи акций одной из компаний, в которой он долгое время трудился. Да и дом после развода он оставил супруге. Хотя журналисты выяснили, что Волков врал - ему по-прежнему принадлежали 50 процентов таунхауса. В общем, все как всегда непрозрачно у борцов за чистоту и нравственность.

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

Фото: «Россия 1»

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