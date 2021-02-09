Надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку: Ворсобин и Стешин поспорили

До 1991 года монумент основателя ВЧК Феликса Дзержинского стоял на одной из центральных площадей Москвы - Лубянской, перед зданием КГБ СССР (сейчас ФСБ РФ) и Детским миром. Фото: EAST NEWS

До 1991 года монумент основателя ВЧК Феликса Дзержинского стоял на одной из центральных площадей Москвы - Лубянской, перед зданием КГБ СССР (сейчас ФСБ РФ) и Детским миром. Сейчас он находится в парке «Музеон». Группа деятелей культуры обратилась с письмом к мэрии столицы с просьбой вернуть памятник на прежнее место. А как по вашему? Надо ли?

Наши спецкоры Дмитрий Стешин и Владимир Ворсобин поспорили на эту тему.

Дмитрий СТЕШИН:

Почему я подписался под возвращением Дзержинского

Думаю, у каждого подписавшего это обращение были свои причины. Практически всех знаю из этого списка, при случае, спрошу. Я подписал за Вучетича. Под его Родиной-Матерью я родился в Волгограде, и много лет для меня она была материальным, каменным воплощением Родины. Потому что ребенку сложно понять, что такое Родина, сложно сформулировать и осознать, а мне повезло – я вырос у подножия этого символа, в Ангарском поселке. И для меня Родина-Мать не была абстрактным, придуманным образом (подробности)

Владимир ВОРСОБИН:

Не вытаскивайте Феликса, это динамит

Откровенно скажу — я был бы «за», потому что надо называть вещи свои именами. Если страна хочет сегодня (именно сегодня) поставить (не оставить на месте, как многочисленных ненужных лениных, а совершить осмысленное действие по установлению очередного идола) отца Красного террора в центре Москвы? Так пожалуйста.

В конце концов не так страшен симптом памятника, как сама болезнь… И вот тут причина, почему я против. Я не уверен, что Россия так уж больна, как хотят это представить (подробности)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Вопрос не патриотический, а провокационный... Наверное, не нам вопросы памятников решать, они находятся в прерогативе городских властей. Поэтому я, воспользовавшись этим, оставлю вопрос без какого-либо ответа.