Антон Шипулин: Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону у нас будет две-три медали

Накануне старта ЧМ в словенской Поклюке kp.ru поговорила со знаменитым российским спортсменом и депутатом Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Здравствуйте, Антон! Объявили состав сборной России на чемпионат мира. У мужчин это - Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили. У женщин - Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова. Как вы считаете, всех взяли, никого не забыли?

- Да нет. Ограниченное количество человек, которые могут представлять Россию, поэтому здесь даже с запасом взяли. И еще один-два в запасе на всякий случай.

- Нам кажется, одного человека не хватает – в сборной нет Антона Шипулина.

- Мы эту тему уже давно закрыли, этот состав без меня уже в течение двух лет выступает. Меня уже точно нет и не будет в команде.

- У болельщиков возникают сомнения по некоторым членам команды. Например, кто-то говорит, что 22-летний Карим Халили, который в прошлом году себя ярко зарекомендовал, в этом году немного сдал обороты. И даже высказывают мнение, стоит ли брать его на чемпионат мира, если нет особой надежды на то, что он блеснет ярко. И есть сомнения насчет Евгений Гараничева, дескать, он уже изработался, и пора дать дорогу молодым.

- В любом случае, состав утверждает тренерский совет, они смотрят, в каком состоянии перед чемпионатом мира находятся ребята. И, конечно, здесь должны выбирать по объективным показателям. По Кариму могу сказать, что даже если он не будет участвовать, у него есть прекрасная возможность побыть в той обстановке, это уже хорошо, потому что тот психологический фактор чемпионата мира, не присутствует на кубковых соревнованиях. Есть такая методика –ребят, на которых возлагается большая надежда, брать с собой на такие ответственные соревнования, чтобы они закалялись ментально. Я не вижу в этом ничего страшного, пусть побудет. Думаю, не только у тренеров, но и у болельщиков большие надежды на него.

По Евгению Гараничеву тоже. Не могу здесь судить, оценивать, он находится в команде. И тренерам виднее, в каком он сейчас состоянии. Будет ли он участвовать или останется просто как запасной - это тоже им решать.

- А где другие таланты? 20-летний Даниил Серохвостов, говорят, подает большие надежды. Вы слышали о Серохвостове?

- Конечно, слежу. Лично не общались, но как болельщик смотрю, новости читаю. Хочется верить, что у нас подрастает молодежь. И хочется, чтобы они больше опыта набирались, но здесь надо понимать, что чемпионат мира – это ответственный старт. А обкатывать молодежь, надо начинать с Кубков Европы, с Кубков мира, но не сразу с чемпионата мира. Тем более, если есть объективно на данный момент ребята посильнее него.

- У мужчин есть явный лидер – это Александр Логинов. А вы видите лидеров в женской команде?

- Вижу. По моему мнению на данный момент – это Светлана Миронова, она себя неплохо зарекомендовала на двух последних этапах Кубка мира. Она ярко выступала, навязывала борьбу ходом, но немного где-то не повезло, где-то не получалось – это в стрельбе. И я надеюсь, что, если все звезды совпадут, она сможет рассчитывать на личную медаль чемпионата мира. Не будем забывать, что Света всегда в каком бы состоянии не подходила, всегда навязывает борьбу, по крайней мере, всегда у болельщиков, у тренеров есть надежда.

ПРО ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

- Антон, а вот в лыжных гонках в последнее время сплошные конфликты. Большунов чуть не подрался на финише, после того, как финн загородил дорогу.

- В биатлоне тоже случались такие ситуации, я помню Фуркада, который тоже применял такой маневр, перекрывал коридор на финишной прямой. Есть ли необходимость как-то закрепить эти нюансы в правилах? Или это просто спортивная борьба? Или мы считаем, что это не совсем красиво? Но, как бы то ни было, такие моменты добавляют драматизма в соревнования и поднимают рейтинг трансляций. А Большунов, как настоящий русский парень с русским характером, не мог вытерпеть вот этой нечестной борьбы. Я много раз говорил, когда у нас были стычки с Фуркадом и с другими соперниками, что надо играть в честную игру, разбираться на финише по-спортивному и не загораживать коридор.

С другой стороны, финн тоже не нарушил правила, здесь больше была эмоциональная борьба. Финн некрасиво поступил с точки зрения духа соперничества, но у Большунова сыграли эмоции. Сейчас мы не будем это мусолить, он сам все понимает. И в следующий раз это ему будет большим уроком, что не нужно выплескивать свои эмоции ежесекундно, а лучше подумать, переждать, переспать с этой мыслью. И уже делать какие-то выводы. А что произошло, то произошло, назад уже не вернуть. Зато теперь, думаю, русских ребят будут уважать еще больше. И знать, что с нами шутки плохи.

- Если честно, у вас бывало такое желание – огреть кого-то палкой?

- Было. И не раз.

- И как вы себя сдерживали?

- Когда происходил какой-то конфликт на лыжне, я всегда понимал, что эмоции надо выплеснуть, но надо сделать это как-то аккуратно. Где-то прикрикнуть, где-то немного подтолкнуть. Не напоказ, не на видеокамеры, а зрителям где-то показать, что ты не доволен. Но это нормально в спорте. А эта ситуация с Большуновым, который сейчас является мировым лидером, попала на камеру на финише.

Большунов чуть не подрался на финише, после того, как финн загородил дорогу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ЙОХАННЕСА БЕ

- А вам не кажется, что лидер мирового биатлона Йоханнеса Бе как-то сбавил обороты. Сумеет ли он повторить рекорд Фуркада, превзойдет ли достижения Бьонрндалена?

- После Бьерндалена был Фуркад, сейчас Бе. Это совершенно разные по психотипу спортсмены. У Йоханнеса Бе еще все впереди, он в этом году делал эксперименты с винтовкой, мы видим, что он ходом не потерял свои кондиции. Сейчас тоже многие ждут и смотрят за ним, как он будет выступать на чемпионате мира, потому что он недавно поменял ложе у винтовки. С одной стороны, так не делают перед большими стартами, а с другой стороны, я понимаю, что ему надо психологически переключиться. Бывают такие факторы у биатлонников: что-то не так, что-то мешает, тогда стоит немного поправить изготовку или ложе, что он и сделал. Но то, что это может сыграть в положительную сторону - пятьдесят на пятьдесят. Будем надеяться, что Йоханнес знает, что делает, у него очень хороший тренер по стрельбе. И они будут показывать хороший результат. По крайней мере, он мне сильно импонирует как человек, как биатлонист. И я хотел бы, чтобы у него все получилось.

- Рисковый парень?

- Рисковый. Но не так, чтобы он все на кон поставил, но рискует, понимая, что в прошлом году у него было падение точности стрельбы. И здесь я ему только аплодировать могу.

- Мы тоже желаем ему успеха, потому что парень очень симпатичный.

- Харизматичный.

- Да. И коридоров он пока никому не перекрывал.

- Да.

ПРО МЕДАЛИ ЧМ

- Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное – подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением?

- А медали будут?

- Да, надеюсь. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить.

- А сколько и каких медалей?

- Я надеюсь, что будут, по крайней мере, две-три медали. Одна личная и одна-две в эстафетах.

- А кто у ребят, кроме Логинова, может взять медаль - Латыпов?

- Латыпов себя хорошо зарекомендовал в эстафете, в личных гонках у него не все складывается благополучно, но на чемпионат мира нельзя сбрасывать со счетов ни одного из спортсменов. Всегда кто-то может выстрелить. У нас было много случаев, когда, к примеру американцы, или спортсмены из других стран, которые на Кубках мира оставались в тени, с чемпионатов мира приезжали с медалями. Поэтому мы надеемся, ждем и желаем всем нашим ребятам большой удачи.

ПРО СКАНДАЛ С ЭКС-ГЛАВОЙ IBU

- Про Бессеберга что вы думаете? Про этот скандал с ним, насколько он обоснован? Наши болельщики считают, что его прессуют из-за тог, что он хорошо относился к России.

- Да, у него действительно были хорошие отношения с Россией, такие же хорошие, как и с другими странами. Он всегда был улыбчив, здоровался, разговаривал, близко был и к спортсменам, и к тренерам, поэтому, думаю, что тут большую роль сыграл политический фактор. И хотелось бы пожелать правоохранителям и тем, кто расследует эти дела, лучше разбираться, но не идти по политической линии.

- Спасибо!

- Ждем побед нашей сборной!

Кстати

Стал известен состав сборной России на первую гонку чемпионата мира в словенской Поклюке. В смешанной эстафете, которая состоится 10 февраля (начало – в 17:00), выступят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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