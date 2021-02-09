Cергей Станкевич: Я спас памятник Дзержинскому от разрушения - и я против его возвращения!

За комментарием «КП» обратилась к человеку, который руководил сносом этого памятника, Сергею Станкевичу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Группа российских деятелей культуры пописала обращение к правительству и мэрии Москвы с предложением вернуть памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в центре Москвы.

За комментарием «КП» обратилась к человеку, который руководил сносом этого памятника, Сергею Станкевичу.

- Сергей Борисович, вы видели обращение группы известных деятелей культуры по поводу памятника Дзержинскому на Лубянской площади, там Проханов, Прилепин...

- Да, и примкнувшая к ним Леся Рябцева, что уже вызвало смех.

- Хорошо смеется известно кто, а что с Лубянской площадью делать?

- Я бы не трогал Лубянскую площадь ближайшие лет 20.

- Почему?

- Это было бы мудрое решение. Давайте мы пройдем период исторической турбулентности. Привыкнем наконец, что ничего никогда не вернется. Потому что ничего никогда не возвращается в истории. А лет через 20 тогдашние граждане спокойно решат этот вопрос, без гражданской войны. И может быть, даже без референдума.

- Но большая пустая площадь все-таки сиротливо выглядит — вам не кажется?

- Если рассуждать чисто архитектурно, что в данный момент может быть не слишком уместно, то, может быть, какой-то элемент, организующий пространство, там и понадобился бы.

- Фонтан?

- Да, тогда встает вопрос по истории с фонтаном. Который там был в 19-м и 20-м веках. Памятник то Дзержинскому появился в декабре 1958 года. А площади лет 200 как минимум. Ну да, вернуться к фонтану некоторый смысл был бы. Но здесь вопрос не чисто архитектурный. Вопрос это исторический и мистический.

- Ну уж прямо так, мистический?

- Мистика, связанная с движением памятников — напоминаю про медный всадник, про то, как он гнался за героем поэмы Пушкина. А Каменный гость? И многое другое. Вернем символ, — а памятник это символ эпохи, - значит вернем и эпоху. Как бы кто от этого ни открещивался — это неразрывная связь.

- В обращении - фамилии людей лево-патриотических взглядов...

- Ну, каждый из подписантов, конкретные персонажи — каждый из них может думать по-разному. Разумеется. Но у нас основная задача — прекратить, наконец, гражданскую войну. Которая у нас продолжается. Она ведется не ружьями и шашками. Она продолжается в умах, в обществе. Задача — прекратить гражданскую войну и перейти к гражданскому миру и консолидации. Есть и другие силы, которые считают, что Гражданскую войну надо возобновить и переиграть. Таков их выбор. Нельзя возвращать символ Гражданской войны. Это был бы роковой выбор. Кто-то, видимо, считает иначе.

- Ваш прогноз — власть прислушается?

- Надеюсь на разумность власти. Ей это точно не нужно — война. Власти обострение не нужно. Она ровно в обратном сейчас должна быть заинтересована.

- Вы имели прямо отношение к свержению памятника, будучи заместителем председателя Моссовета?

- Я руководил процессом демонтажа. Сопротивления демонтажу не было никакого. Все хотели его повалить и разбить. Я появился в разгар процесса. И придал этому законную и цивилизованную форму.

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