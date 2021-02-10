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Экономика

«Мы до сих пор проедаем наследие Сталина»: правда ли это

Разбираемся с историками и экономистами, что из проектов «отца народов» до сих пор приносит нам барыши
Владимир ПЕРЕКРЕСТВладимир ПЕРЕКРЕСТ
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