«Не можем набрать людей на зарплату в 30-50 тысяч»: аграрии просят вернуть мигрантов

Минсельхоз обратился в правительство с просьбой посодействовать в возвращении мигрантов на сезонные сельхозработы. Фото: Дмитрий БРУШКО

Посевная под угрозой. Из-за ограничений на въезд в Россию иностранных граждан не хватает рабочих рук. Минсельхоз уже обратился в правительство с просьбой посодействовать в возвращении мигрантов на сезонные сельхозработы.

Дополнительно требуется более 38 тысяч работников. В частности, проблемы возникли в регионах, где большие площади традиционно заняты овощами и используется преимущественно ручной труд. Например, в Волгоградской и Астраханской областях — только там на весенне-летний сезон не хватает более 22 тысяч человек, которых вроде как негде больше взять, кроме как из братских среднеазиатских республик.

На подобные же проблемы жалуются и в строительной сфере. И тоже просят вернуть работников из стран СНГ. В некоторых регионах дефицит кадров для стройки оценивается в 40-50%.

Первый вопрос, который в связи с этим возникает — а где же россияне? Сколько ведь было жалоб, что мигранты занимают наши рабочие места. Или это рабочие места такого рода, что лучше голодать, чем туда податься?

-Вот пример — у нас на тепличном предприятии в Костромской области сейчас порядка 50 вакансий с зарплатой от 30 тысяч рублей. Это при минимальной выработке, а фактически зарабатывают 35-50 тысяч рублей при нормальной пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне. Но людей найти не можем, - рассказал kp.ru президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. - Кадровая служба обзвонила порядка 400 человек, которые стоят на учете в местной службе занятости. Никто не пришел. После массированной рекламы по телевидению пришли работать 4 человека.

Президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. Фото: rusteplica.ru

По словам Ситникова, овощеводство сейчас, в том числе и благодаря господдержке, очень активно развивается. Но если в молочном производстве уже смотрят в сторону роботов, в частности при дойке, то посадку и уборку овощных культур механизировать сложнее, пока без большого числа людей не справиться. Вот и возникли в связи с пандемией и закрытыми границами проблемы.

- А чего хотели-то? Люди, которые желали работать и зарабатывать, разъехались. В Москву, в другие регионы, где были заработки, - комментирует ситуацию профессор кафедры управления персоналом, проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Долгое время в регионах зарплаты были очень низкие, и именно этой политикой то население местное, которое было в Костромской и других областях разогнали по крупным мегаполисам. И они уже возвращаться не хотят. Теперь спохватились, но да - на местах не хватает рабочей силы.

- И что теперь делать? Завозить мигрантов — разве это не возвращение к прежней ситуации?

- Пока другого выхода нет. А вообще надо повышать размер минимальной заработной платы, чтобы стандарты оплаты труда в целом по стране росли, а не только в отдельных регионах. Тогда будут создаваться предпосылки, чтобы люди оставались работать по месту жительства. Другого варианта нет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО НАЙМУ

Россияне готовы работать вместо таджиков. В Москве

Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру:

-Действительно, мы видим резкое снижение количества соискателей из стран СНГ. И возрос спрос работодателей на граждан РФ. Количество таких запросов увеличилось примерно на 30% относительно прошлого года.

Наблюдается и прирост зарплаты по позициям, которые раньше занимали мигранты, - примерно на 10-15%. Но сумма пока не такая, чтобы уверенно говорить, что граждане РФ начнут рассматривать эти вакансии для себя. Ведь, кроме дохода, большую роль играют такие параметры, как предоставление жилья, питания, оплата проезда, подъемных на первый месяц за счет работодателя. При этом, например, многие работодатели из городов-миллионников в сфере ЖКХ говорят о том, что успешно закрывают вакансии с помощью соискателей из других городов России. Сами жители городов-миллионников, как правило, не готовы выходить на такую работу, но повышение зарплаты на 10-15% позволяет привлекать жителей областей и небольших городов и сел.