«Жизнь - это шутка»: «Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом

Джанлука Вакки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мировая популярность пришла к итальянцу Джанлуке Вакки в середине 2010-х годов, когда в медиапространство ворвались видеоролики с танцами седовласого мажора с идеальным телом, полностью покрытым татуировками.

Многие с завистью наблюдали, как возрастной миллионер с фигурой атлета красиво прожигает жизнь на яхтах и виллах в окружении длинноногих красавиц. Невозможно было поверить, что сумасшедшие деньги, красота и харизма достались комплектом в одни руки.

Через некоторое время в СМИ появились многочисленные разоблачения, и стало ясно, что великолепный Джанлука Вакки свои миллионы протанцевал: наследника огромного состояния семья больше не подпускала к бизнесу, поскольку он ухитрился по самые уши залезть в долги.

Инвестиционный фонд красавчика-миллионера прогорел и до сих пор не может погасить €30 миллионов долгов, а яхты, виллы, акции и счета Вакки арестованы. Что же, остается признать, что Джанлука куда лучший танцор, чем бизнесмен, и на его счету – 20 миллионов подписчиков в Instagram, а не денег в банке.

В октябре 2020 года в жизни Джанлуки случилось невероятное событие: впервые за 53 года своей жизни он стал отцом. Его подружка Шэрон Фонсека родила дочку, которая получила имя Блу Иерусалим.

Перед тем, как малышка появилась на свет, Джанлука, конечно, опубликовал в Instagram танец из родильной палаты.

Три года назад, когда Джанлука и Шэрон начали встречаться, все ожидали, что связь экс-миллионера и девушки окончится так же, как его предыдущие громкие романы и влюбленности – с актрисой Линдси Лохан, с Мишель Родригес или с дизайнером Джорджией Габриэлой, которую он публично называл своей женой. По общему мнению, к серьезным отношениям Джанлука был не готов, но Шэрон сумела сделать невозможное, и теперь прожигатель жизни - образцовый отец.

Внешне Блу Иерусалим – прелестная маленькая девочка, которую обожают родители. Но оказалось, что дочка Джанлуки Вакки родилась с дефектом – расщелиной в средней части неба, так называемой волчьей пастью.

«Танцующий миллионер» не стал скрывать диагноз дочери от подписчиков, сообщив, что такое случается с одним ребенком из семиста. Теперь родители ждут очередь на операцию и готовы рассказывать о жизни ребенка с такой особенностью, ничего не скрывая.

«Я посмел посмеяться над собой. Жизнь - это шутка. Улыбайтесь», - говорит Джанлука Вакки.

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