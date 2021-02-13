Когда закончится "снегопад десятилетия" в Москве: сугробы еще будут расти

Синоптики рассказали, сколько снега еще выпадет в столице. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Ослабевать снегопад в Москве начнет только ближе к вечеру, а окончательно закончится 14 февраля. Синоптики говорят, что нынешний снегопад вряд ли побьет рекорд 2013 года, когда сугробы достигали 71 см, но и нынешние сугробы в полтора раза выше нормы.

- Снегопад в Москве уже принес три четверти от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на утро 13 февраля достигла 56 см. Это в полтора раза выше нормы, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Ослабевать снегопад в Москве начнет только ближе к вечеру, а окончательно закончится 14 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высота нынешних сугробов достигла 56 см, но это еще не финал. Синоптики говорят, что высота снежного покрова немного увеличится.

- Сегодня в столице выпадет еще около 2-3 см снега, окончание снегопада около 21.00, но завтра местами тоже будет снег. Можно говорить, что окончательно закончится снегопад только вечером 14 февраля, - рассказала «КП» Татьяна Позднякова, главная специалист Метеобюро Москвы.

Синоптики говорят, что нынешний снегопад вряд ли побьет рекорд 2013 года, когда сугробы достигали 71 см, но и нынешние сугробы в полтора раза выше нормы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это не последний снегопад нынешней зимой. Синоптики говорят, что со следующей недели ожидается резкое понижение температуры – ночные отметки будут достигать – 20… -25 градусов, а днем будет около -16 градусов. Февраль будет демонстрировать отметки ниже климатической нормы на 11 градусов, ожидаются снегопады.

Синоптики говорят, что высота снежного покрова немного увеличится. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Потепление» будет в последней декаде февраля, ориентировочно с 20 февраля отметки на градуснике будут уже -3… -5 градусов. Однако в конце месяца зима снова напомнит о себе – будет вторая волна сильных морозов.