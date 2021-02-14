"Это связано с моим здоровьем": почему Татьяна Догилева располнела до неузнаваемости

63-летняя актриса привыкла, что ее перестали узнавать на улицах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поклонники беспокоятся за здоровье сильно располневшей Татьяны Догилевой. Многие отмечают, что их любимица совершенно не похожа на себя прежнюю. Некоторые и вовсе предполагают, что у изменившейся Татьяны Анатольевны появились серьезные проблемы со здоровьем. Народная артистка сама рассказала, что с ней происходит на самом деле.

"Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями", - заявила Татьяна Догилева. Она не стала вдаваться в подробности, но заверила - изменившаяся внешность и лишний вес ее не волнуют.

Догилева в эфире программы "Ты не поверишь!", НТВ

"Я перешла в другую возрастную категорию, и я изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю", - рассказала она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Народная артистка напомнила, что у нее за плечами уже есть одна неудачная пластическая операция. Она долгие годы изнуряла себя диетами ради заветной роли. Все это сильно ударило по ее организму.

"Сейчас много так актрис живет. И я на них смотрю немного со стороны, и я в ужасе, потому что жизнь твоя проходит. Но я точно так же вела себя. Ты в вечном этом круге - какие будут дальше роли, хорошо ли ты сыграла, что о тебе скажут. Эта зависимость от профессии, она такая же безумная, как все другие зависимости", - посетовала знаменитость.

Догилева решила больше не истязать свой организм. И совершенно неожиданно в профессиональной карьере случился рывок. За располневшей артисткой выстроилась очередь из режиссеров, как когда-то много лет назад. "Я смело вступила в роли комедийных старух… Пыталась как-то бороться и переживала, а потом стала играть этих комедийных женщин в возрасте", - признается она с улыбкой.

Татьяна Анатольевна отметила, что теперь получает от работы еще большее удовольствие. "Роли мои сейчас не очень большие. Я не должна каждый день в восемь часов вставать, ехать и говорить много-много текста", - говорит 63-летняя артистка.

Она не скрывает, что ее привлекает творческая свобода. Ведь за свою жизнь звезда так много переиграла больших и серьезных ролей, работала на износ, многого добилась. И самое главное - артистку публика обожает по сей день.