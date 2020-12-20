Татьяна Догилева раскрыла правду о мучениях Андрея Миронова

Андрей Миронов и Татьяна Догилева в фильме "Блондинка за углом" Фото: кадр из фильма

Актриса Татьяна Догилева полюбилась миллионам телезрителей в 1984 году после выхода на экран фильма режиссера Владимира Бортко "Блондинка за углом". Партнером артистки по этой картине стал Андрей Миронов, к тому времени уже знаменитый на всю страну артист. Татьяна Анатольевна впервые рассказала о своих отношениях с Андреем Александровичем и призналась, за что благодарит его по сей день.

Татьяна Догилева и сейчас очень востребована в профессии. График 63-летней звезды экрана расписан на многие месяцы вперед. За ее плечами - десятки ролей, но есть два фильма, которые она обожает. Это "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты". Причем съемки в первом обернулись для актрисы настоящей бедой.

"Во время съемок я потеряла часть волос. Меня красили в платиновую блондинку каждую неделю, а составы тогда были ужасные, и мастера попадались разные. И к сцене свадьбы на темени и затылке волосы у меня отвалились: торчал жесткий сантиметровый ежик. Пришлось гримеру к нему цеплять трессы - длинные прядки. Но мне казалось, что испорченные волосы - это мелочи. Главное - хорошо сыграть, чтобы коллеги сказали: «О, как это круто!»", - поделилась Догилева.

По ее словам, сначала на съемочной площадке ее партнер по фильму Андрей Миронов над ней не просто подшучивал, а издевался. "Фундаментом личности Миронова была профессия. Ему было просто жизненно важно хорошо сыграть - в кино, в театре. Ко мне, молодой артистке, он замечательно отнесся. Миронов дружил с Марком Захаровым, ходил на все спектакли «Ленкома». И видел «Жестокие игры», где я играла. Видимо, Андрею Александровичу понравилось мое исполнение... Миронов явно меня уважал. Что не мешало ему надо мной издеваться, говорить: «Таня, ну почему вас утвердили? Я очень хотел, чтобы со мной снималась Александра Яковлева, она мне так нравится...»", - цитируют Татьяну Анатольевну 7 Дней.

Миронов тогда был суперпопулярен. Догилева на него не обижалась. "Миронов был настолько интересный человек-фейерверк, личность из эпохи Возрождения - любил музыку, архитектуру, поэзию. Такой обалденный, что все его обожали, все с ним хотели общаться... Миронов цеплял, цеплял меня. Когда он вставлял какую-нибудь шпильку, смотрела на него грустно и снисходительно. А однажды в ответ на его шутку сама пошутила: «Андрей Александрович, а вот сейчас уже хватит - я подустала». Он как заулыбается: «А вы что, не понимаете, что я все это говорю, потому что вы мне симпатичны?». Все, с тех пор не было никаких шпилек", - поведала актриса.

Она по сей день благодарна Миронову. "Меня много хвалили за «Блондинку...», а Андрея Александровича - мало. И он это предвидел, не раз говорил: «Ой как мне попадет за эту роль...». Я сразу оценила, как Миронов помогал мне, можно сказать, преподносил меня. Абсолютное партнерское благородство... Жаль, что после съемок «Блондинки...» мы почти не встречались", - посетовала она.

О своих проблемах со здоровьем Миронов никогда не рассказывал. Он страдал фурункулезом и испытывал дикие боли. "Когда у человека рубашки в крови, при тесном, почти семейном общении, которое возникает на киноплощадке, скрыть это совершенно невозможно. Но Миронов никогда не жаловался на боль. Он не то чтобы страдал или стеснялся своей болезни, он, скорее, расстраивался, что его проблема мешает работе. Поэтому Андрей сердился на свое недомогание", - с горечью в голосе говорит Догилева.