Сенат проголосовал против импичмента Трампу

В американском сенате прошло финальное голосование по импичменту Фото: REUTERS

В субботу, 13 февраля, в американском сенате прошло финальное голосование по импичменту в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. По его итогам, экс-глава Белого дома оправдан.

Чтобы объявить импичмент оставившему пост главы государства Трампу, нужно было не менее 67 голосов из 100, однако в поддержку этой инициативы Палаты представителей конгресса высказались 57 сенаторов, против были 43 члена верхней палаты.

Таким образом, Дональд Трамп стал не только первым американским президентом, которому дважды объявили импичмент, но и первым, кого при этом дважды оправдали.

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