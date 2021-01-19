Оксана Акиньшина дебютировала в кино в 13 лет, снявшись в фильме Сергея Бодрова-младшего \\"Сестры\\". Потом были роли в лентах: \\"В движении\\", \\"Стиляги\\", \\"Высоцкий. Спасибо, что живой\\" и многих других. Наряду с успешной карьерой актриса строила личную жизнь. Она встречалась с актером Алексеем Чадовым, жила с певцом Сергеем Шнуровым. В 2008 году познакомилась со своим первым мужем Дмитрием Литвиновым, через год родив от него сына Филиппа. С 2012 года была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. В 2018 году объявила о разводе. От этого союза на свет появились сын Константин в 2013-м и дочь Эмми, родившаяся в 2017-м. Сейчас о личной жизни звезды нет никакой информации. На днях знаменитость дала редкое интервью, в котором была очень откровенна.Глядя на красавицу Оксану Акиньшину сложно поверить в то, что она склонна к саморазрушению. \\"Я очень депрессивный человек. Мне пришлось пройти целый путь, чтобы научиться наслаждаться. Кому-то это дано с рождения, а кому-то нет. Я проделала очень большую работу, чтобы научиться ценить радость и позитив. Я склонна к самоуничтожению. Чем больше отдаешься этому, тем расшатаннее становишься. Но, если кому-то хочется услышать ответ вроде того, что «меня били родители, и я стала такой» или «у меня в детстве случилась травма», смею вас разочаровать\\", - говорит 33-летняя актриса.Она не из тех, кто будет делиться пережитым в соцсетях. Оксана называет откровения про партнеров-абьюзеров или пережитое домашнее насилие данью моде. \\"Мне кажется, делятся не потому, что хочется, и не для того, чтобы поддержали, а просто ради пиара\\", - полагает многодетная мама.Акиньшина не представляет, чтобы, сидя дома, начала бы вдруг делать селфи или снимать видео с собой. \\"Для меня это чудовищный бред. Просто листать чужие фотографии тоже не хочу. Мне не интересно смотреть, по какой дорожке кто сегодня прошел, плевать, кто что надел и чем намазал себе лицо. Я тупею от этого листания\\", - цитируют ее \\"Известия\\".Также Оксана рассказала о личной жизни. По ее мнению, идеальные отношения подразумевает заботу друг о друге. \\"За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. У меня с моим мужчиной нет проблемы, кто помоет тарелку. Если я пришла уставшая с работы, я знаю, что он скажет: «Сядь». И сделает все за меня, ровно как это сделаю я за него. В этом не должно быть обязательства. Это вопрос взаимопонимания, любви, трепетности друг к другу, уважения\\", - рассуждает Оксана. Но имя своего тайного возлюбленного раскрывать не стала.По ее словам, очень важно уметь разговаривать. \\"Можно просто взять и сказать ему, чего ты хочешь? Это же элементарно. А еще у женщин почему-то есть внутренний гигантский страх - боязнь своих желаний. Например, сказать: «Я задолбалась, хочу одна уехать отдохнуть». В этом есть какой-то страх: «Блин, я сейчас уеду, а как же они без меня, а что обо мне подумают?». Огромное количество женщин боятся сделать какой-то шаг для самой себя\\", - уверена артистка.