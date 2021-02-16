Суд над Алексеем Навальным 16 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция из зала суда

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Рассмотрение дела блогера Алексея Навального о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Аретеменко продолжится во вторник, 16 февраля. Заседание назначено на 10.00. Пострадавший ветеран в заседаниях Бабушкинского суда столицы больше участия принимать не будет: Игнат Артеменко попросил суд оградить его от оскорблений Навального. И судья Вера Акимова поддержала его просьбу.

Навального опять будут слушать около сотни журналистов иностранных и российских изданий. Места в зале хватит не всем, часть увидит судебный процесс по видеотрансляции.

Услышим ли мы во вторник приговор блогеру-оппозиционеру? Все зависит о того, как быстро пройдут прения сторон. Прошлый раз, 12 февраля Навальный хамил судье, прокурору, свидетелям, задавал вопросы не по существу дела, ему и его адвокатам делали замечания.

- Вы мне уже 30 замечаний сделали, мне столько в школе не делали, теперь я вам делаю замечание ваша честь, будете себя так вести выведу вас из суда, - выкрикивал Навальный из своего «аквариума».

Алексей сравнивал суд с "фашисткой комендатурой", судью с "группенфюрером", прокурору Екатерине Фроловой говорил: "дорогая моя", а когда та листала том уголовного дела и читала воспоминания Игната Артеменко, Навальный просил ее "не облизывать пальцы". Под вечер блогер поинтересовался у прокурора: "сколько вы детей съели вчера".

В ходе заседания 12 февраля Лингвист Альбина Глотова подтвердила в суде, что оценочные суждения Навального касались граждан, которые участвовали в ролике. Из этого можно сделать единственный вывод: Навальный оклеветал каждого из участников.

Навальному за клевету грозит штраф (статью усилили 2 годами колонии лишь в конце прошлого года, а Навальный прославился нападками на ветерана прошлым летом). Но вот если Навальный и дальше будет оскорблять суд, то "общий режим" ему могут заменить на "строгий режим". В этом случае нахождение в СИЗО ему засчитают в общий срок по формуле "день за полтора".

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