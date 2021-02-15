Что произошло после скандала молодой жены Игоря Николаева с вдовой миллионера

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодая супруга Игоря Николаева вторые сутки в шоке из-за скандала, в который ее втянула соседка. Вдова миллионера Евгения Самусенко выставила Юлию Проскурякову в неприглядном виде. Артистка рассказала, что же произошло на самом деле.

Жена Игоря Николаева раскрыла подробности скандала с вдовой миллионера Евгения Самусенко. Милена Дейнега проживает в одном доме с Юлией Проскуряковой на Тверской улице. Концертный директор Дейнеги решил у нее переночевать. Оставлять машину на улице в центре Москвы мужчина не хотел. Потому решил занял чужое парковочное место. При этом, как заверила Милена, они прикрепили на лобовое стекло записку с номером телефона для владельцев парковочных метров. На утро Дейнега увидела пропущенные звонки и сообщения от Проскуряковой. Как заявила женщина, некоторые из них сопровождались ненормативной лексикой.

Проскурякова решила рассказать свою версию конфликта. По ее словам, Милена специально все подстроила, чтобы спровоцировать ссору, а потом публично рассказать об этом в блоге. "Девушка хайпует, а Вы верите! Она не рассказывает всех обстоятельств! Они не только встали на наше место, а сделали это специально. Она знала, что это место принадлежит нам и все равно разрешила своему директору припарковаться!", - написала Юлия.

По ее словам, она в течение часа пыталась дозвониться соседке по телефону, который был оставлен на лобовом стекле машины, но никто не брал трубку. "Мы сами вынуждены были парковаться на чужом месте", - объяснила Проскурякова.

Артистка подчеркнула, что все парковочные места у их дома являются частной собственностью жильцов и занимать их без разрешения нельзя. Это является нарушением.

Жена Николаева отметила, что ни Дейнега, ни ее директор не извинились за свою выходку. Наоборот, они заняли позицию пострадавших, оскорбившись на мат в сообщении. "Это как я приду к вам в квартиру и займу ее, чтобы пургу переждать, а вы бегайте по улице до утра. Я утром вам открою, и вы извинитесь... Ну это же ненормально и незаконно", - поведала Юлия.

Проскурякова добавила, что теперь в скандальной ситуации от ее имени будет разбираться адвокат. Певица напомнила, что это единственный выход. Ведь Милена известна своими неоднозначными выходками и является частой гостьей ток- шоу.