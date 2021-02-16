Кто такой теннисист Аслан Карацев, который вышел в полуфинал Australian Open, победив бывшего парня Марии Шараповой

27-летний «квалифай», на котором многие специалисты уже дорисовывали жирный крест, ворвался на турнир Большого шлема, и стал кромсать одного фаворита Australian Open за другим Фото: REUTERS

Когда-нибудь про эту историю обязаны будут снять кино. 27-летний «квалифай», на котором многие специалисты уже дорисовывали жирный крест, ворвался на турнир Большого шлема, и стал кромсать одного фаворита Australian Open за другим. На сегодняшний день последней жертвой российского теннисиста Аслана Карацева стал именитый Григор Димитров - бывший парень Марии Шараповой. Россиянин разобрался с ним - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, и вышел в Мельбурне-2021 в полуфинал. Но признайтесь, кто знал фамилию Карацев еще неделю назад? Рассказываем, кто он такой.

Дно: 747 место в рейтинге

Но какой крутой может получится сценарий! И это будет абсолютно реальная история. Парень, родившийся 4 сентября 1993 года во Владикавказе подает по юношам неплохие надежды. Специалисты рассматривают его в одном ряду с Медведевым, которого обыгрывает по юношам. Но взрослая карьера не складывается. Травмы, непонятные взаимоотношения с тренерами, отсутствие спонсоров и черные полосы одна за другой закрашивают вроде бы заманчивое будущее. И вот Аслан падает на дно рейтинга АТР на дно – в шестую сотню, потом в седьмую, даже на 747 место! Он ездит по задрипанным «Фьючерсам» - третьесортным турнирам для молодежи и неудачников, живет в мутных отелях без звезд и наверняка задумывается зачем ему все это.

А ведь сам он уверен, что его уровень – минимум топ-20 мирового рейтинга. Он может играть на этом уровне! Но когда Аслан кому-то говорит об этом, его слова в лучшем случае встречают вежливой и немного сочувственной улыбкой – неудачникам иногда нужно поддерживать себя несбыточными иллюзиями.

Секрет Карацева

Но Карацев не сдается. Он находит себе нового тренера – Егора Яцюка и едет к нему работать в Белоруссию. Кто знает, что за разговоры у них были, и как Карацева психологически собирали в Минске. Как убеждали его, что и в 25 и в 26 и даже в 27 лет еще ничего незакончено. Что он может и должен побеждать. Но с 2020-го начался тот взлет, который привел к триумфу в Австралии.

Правда сначала был локдаун. И если для многих топов и даже середняков отмена турниров означала внеплановый отпуск, то для Аслана она превратилась в дополнительное время тренировок. Сначала он работал в Белоруссии, потом полетел в США играть там выставочные матчи. И когда профессиональный теннис неохотно стал выползать с карантина, Карацев был готов к главному штурму своей карьеры.

А дальше то, что в кино обычно показывают вспышками и короткими яркими кадрами. Феноменальная серия победных матчей. Пройденная квалификация Australian Open, запоздалый дебют на турнире Большого шлема, первая победа, а затем и сенсации – выбиты 9-я ракета мира Диего Шварцман, 19-й номер рейтинга Феликс Оджи-Адиассима, и вот уже сейчас Новак Джокович. Весь мир говорит об этом неизвестно откуда взявшемся русском. Телеобзоры показывают его эйсы, эксперты восхищаются красивыми и точными ударами, интернет-порталы гремят борскими заголовками…

662 тысячи призовых

А теперь наступает самое интересное – как закончится эта история Аслана Карацева. И закончится ли она сейчас в Мельбурне в полуфинале, или даже в финале? Или будет продолжаться и дальше, пока Аслан не дойдет до своих топ-20 и выше. Он справился только с первой частью испытаний, он в свои 27 верил, что все еще может быть впереди, и не стоит бросать или смириться с компанией во второй-третьей сотне лузеров или просто сдавшихся теннисистов.

Но теперь Карацева ждет следующая серия – там, где он признан, там где он звезда. Ведь только за эти пару недель он заработал 662 тысячи долларов – больше, чем за всю предыдущую карьеру (618 тысяч долларов). Но отныне ему не придется пробиваться в основную сетку турниров АТР через изнурительные квалификации, не нужно будет биться на второстепенных Челенджерах. Он завоевал свой шанс на большое будущее. Воспользуется? Узнаем здесь и сейчас. Это спорт. Это реальное время. Тут сценарии не пишут заранее.

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