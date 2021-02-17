Тонкое искусство манипуляций: В США раскрыли тайную кухню победы Байдена

Американские журналисты провели обширное расследование о том, как Байден пришел к власти. Фото: REUTERS

Журнал Time, на прошедших выборах активно поддержавший демократов, опубликовал обширное расследование под интригующим заголовком: «Тайная история теневой кампании, которая спасла выборы 2020 года». Цель многословного текста очевидна - обосновать законность победы Байдена и необоснованность обвинений в подтасовке итогов голосования.

Но результат расследования может, наоборот, укрепить подозрения в справедливости избрания Байдена. Потому что «тайная история теневой кампании», если взглянуть на ее содержание не с позиции Демпартии, как раз и помогает понять, как было срежиссировано поражение Трампа.

Ключевой персонаж расследования - Майк Подхорцер, старший советник президента крупнейшей в США федерации профсоюзов AFL-CIO. Особо оговаривается, что к избирательному штабу демократов он никакого отношения не имел, а все, что организовал и сделал, было продиктовано исключительно его гражданской позицией и нежеланием видеть в Белом доме ретрогдада-Трампа. Дескать, осенью 2019 года Подхорцер «убедился, что выборы идут к катастрофе, и решил защитить их».

Как и у утопающих, спасение демократии - дело рук самих демократов. Но не партийных функционеров или чиновников, а подлинных активистов из народа. Подхорцер, опираясь на свои обширные деловые и личные связи, сумел создать охватившую всю страну сеть всевозможных ассоциаций, групп и объединений «в защиту демократических выборов». Именно она и провела «теневую кампанию» в пользу демократов.

Пандемия помогла демократам прийти к власти. Фото: REUTERS

Когда стало ясно, что пандемия - сильный аргумент в пользу голосования по почте, созданная сеть занялась активной пропагандой заочного голосования. Среди избирателей всегда существовало недоверие к отправке бюллетеней по почте, и надо было убедить их, что это вполне надежный способ. И в итоге почти половина американцев проголосовала по почте. Напрасно Трамп предупреждал, что бюллетени в почтовых конвертах - главный ресурс подтасовки на избирательных участках.

Традиционно итоги президентских выборов в Америке объявляются на следующий день. Но это не соответствовало планам Подхорцера и его сторонников по «защите» выборов. Проделанная кропотливая и масштабная работа через соцсети и другие возможности массовой коммуникации была тоже весьма успешной - незадолго до выборов опрос показал, что около 70 процентов избирателей готовы ждать несколько дней, пока им не объявят подлинные итоги после тщательного подсчета.

Про ночь после выборов и волшебный стремительный отрыв Байдена от Трампа, который считал себя уже переизбранным, все помнят. Интересное добавление из статьи в Time: наблюдателей-республиканцев не пускали на избирательные участки, контролировавшие демократами, специально обученные группы активистов. Разумеется, чтобы защитить правильный подсчет голосов.

Еще одно откровение: демократы так боялись, что Трамп не признает выборы и примет жесткие решения, что более 150 либеральных групп различного толка были готовы выйти по всей стране на 400 атнитрамповских демонстраций уже 4 ноября. Ждали команды на специальном сайте. Но демонстрации - уже не протестные, а радостные - прошли 7 ноября, когда ведущие американские СМИ, не дожидаясь официальных итогов выборов, объявили о победе Байдена.

Отдельные главки в расследовании - о борьбе с «дезинформацией» и распространении подлинной правды. Оказывается, в ноябре 2019 года владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг пригласил на ужин 9 лидеров движения в защиту гражданских прав. Те ему и разъяснили, как надо укоротить «безобразия» Трампа в соцсетях. Что и было, как все помнят, сделано. Потом раскрыли глаза на серьёзность проблемы и гендиректору «Твиттера» Джеку Дорси, он тоже принял меры. Ну а подлинную правду тоже разгоняли на всю мощь через соцсети и всевозможные СМИ, чтобы разъяснить, в том числе и сторонникам республиканцев, какую угрозу несет стране Трамп.

Штурм Капитолия в Вашингтоне Фото: REUTERS

Еще одним ножом в спину Трампа стало опубликованное в день выборов совместное заявление Торгово-промышленной палаты США и федерации профсоюзов AFL-CIO. Это - еще одно достижение Подхорцера. Крайне важно, говорилось в нем, чтобы работникам избирательных участков и комиссий было предоставлено время для подсчета каждого голоса. А СМИ, кандидатов и американский народ призывали проявить терпение к процессу подсчета и доверие к нашей системе, «даже если это потребует больше времени, чем обычно».

Торопливый Трамп громогласно заявлял, что у него пытаются украсть победу. А акулы бизнеса и профсоюзные бонзы его успокаивали: не надо спешить, все подсчитают правильно. И ведь не ошиблись!

Есть интересная деталь и о кульминации поствыборных страстей - штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января. На наивный вопрос «А почему там не оказалось сторонников Байдена, которые могли бы дать отпор смутьянам?» находим ответ в Time: 6 января «отступив, борцы за демократию перехитрили своих врагов». Так что не зря предполагали, что трампистов просто заманили в западню.

Много разных других тонкостей о «тайной истории» прошедшей кампании раскрывается в расследовании журнала. Настойчиво повторяется мысль, что демократия нуждается в защите, и никто, кроме нас… Но в итоге остается глубокое убеждение: что-то не так в политической системе и практике Америки, выставляющей себя эталоном демократии. Может, итоги последних президентских выборов в США и не были подтасованы, хотя доказательств обратного вполне хватает. Но в чем сомнений точно не остается - сам выборный процесс и избиратели стали объектами искусной и масштабной манипуляции в интересах одной стороны.