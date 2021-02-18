В квартире Навального поселился его брат

Олега Навального задержали после акции 23-его января за призывы к участию в несогласованной акции. Фото: Мосгорсуд

Московский городской суд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя Олега Навального и изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29.01.2021 об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года.

- Навальный будет отбывать срок в квартире по Люблинской улице, - сообщили в суде.

Как известно, в квартире на Люблинской улице ранее жил блогер Алексей Навальный со своей семьей.

Брата "берлинского пациента" Олега Навального задержали после акции 23-его января за призывы к участию в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, который уже отбывает срок в "Матросской Тишине" по делу "Ив Роше". Также Олег Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Напомним, Симоновский районный суд столицы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный за систематическое нарушение условий испытательного срока. Суд также установил, что Навальный с братом Олегом похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.

Кстати, по подозрению в нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января под домашний арест были помещены и другие иноагенты: Любовь Соболь, Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

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