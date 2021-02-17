Навальный о СИЗО: Совершенно как в кино о космосе

Алексей Навальный во время судебного процесса. Фото: REUTERS

Алексей Навальный, похоже, морально готовится к приговору, который, как мы ожидаем прозвучит в субботу в Бабушкинском суде. Навального можно понять: обычно, когда готовишься к чему-то важному в своей жизни, хочется с кем-то поговорить об этом. Навальный выбрал для своего очередного монолога аудиторию своего инстаграма.

- Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частыи вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды. Я не готовлю еду - мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе, со мнои общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стену через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру, - пишет Навальный.

Тут блогер тоскует о свободе и пытается приукрасить свой мирок, который "сузился" до трехместной камеры, которую ему на одного (большая роскошь по меркам СИЗО) выделили в Следственном изоляторе "Матросская Тишина".

Автомобиль ФСИН РФ выезжает из здания следственного изолятора "Матросская Тишина", где находится Навальный. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественныи сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп - и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире. Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену, - добавляет блогер.

А вот это заявление о тяге к оружию сделал он зря. Теперь его могут причислить к лицам, которые склонны к нападению и побегу. А что это значит в СИЗО? Прежде всего, передачек он будет ждать еще дольше, так как все продукты будут разбирать на мелкие фрагменты (все будут тщательнее досматривать), а камеру и самого Навального будут чаще обыскивать.

Но скоро Навальному, возможно, предстоит "межгалактический полет" на другую "планету": после оглашения приговора его могут отправить по этапу в колонию общего режима, где ему придется искать контакт с новым обществом.

В Мосгорсуде уже заявили, что оба процесса по делу Навального по многочисленным просьбам пройдут 20 февраля в здании Бабушкинского суда. В 10.00 начнется выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на решение от 2 февраля о замене условного наказания, а в 14.00 продолжится слушание уголовного дела о клевете.

- Разумеется, время второго заседания может измениться, если апелляционное рассмотрение не закончится к 14.00, - отметили в Мосгорсуде.

Напомним, что прокурор Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову оштрафовать Навального за его клевету на 950 тысяч рублей.

Прокурор Екатерина Фролова. Кадр из видео РОССИЯ 24

Также Акимова не исключила, что выделит во время подготовки приговора материалы с оскорблениями Навального в отдельный материал, который будет направлен в СК России, если следователи возбудят новое уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти". Статья предусматривает "год исправительных работ", но если Навальный продолжит всех оскорблять и "затачивать ложки", то "общий режим" ему могут сменить на "строгий". А это вообще другая "галактика".

Однако в Европе на ситуацию смотрят через другую "туманность" - ЕСПЧ требует немедленно освободить Навального. Похоже, что в Европейском суде по правам человека запамятовали о том, что в России внесли поправки в Конституцию, которые предусматривают верховенство российских законов над разными другими "межпланетными" законами.

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