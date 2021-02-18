Российский дебютант, совершивший сенсационный прорыв на Australian Open, все же не смог выйти в финал Фото: REUTERS

Теннисная сказка закончилась… Аслан Карацев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл Новаку Джоковичу в трех сетах (3:6; 4:6; 2:6). Карацев неплохо смотрелся в первом сете, заставил поволноваться Джоковича во втором, держал удар в третьем… И все же класс первой ракетки мира оказался заметно выше, чем у игрока, занимающего 114-е место в мировом рейтинге. Но не в 114 раз…

И все равно этот сумасшедший рейд российского спортсмена уже вошел в историю тенниса. Уроженец Владикавказа Аслан Карацев стал первым, кому удалось дойти до полуфинала в своем дебютном турнире Большого шлема. И одним из пяти теннисистов в истории, кому удавалось пробраться так далеко через квалификацию. При этом Аслан собрал внушительную коллекцию «скальпов» - отправил домой аргентинца Диего Шварцмана (9-я ракетка мира), канадца Феликса Оже-Алиассима (19) и болгарина Григора Димитрова (21).

Но, главное, что Аслан теперь сразу прыгнет на 42-е место в мировом рейтинге и ему не надо будет пробиваться на крупные турниры через квалификацию. Фантастический рестарт карьеры в 27-летнем возрасте, к которому прилагается чек в 653 тысячи долларов. Это, кстати, больше, чем Карацев заработал за всю предыдущую карьеру ($618 тыс).

Словом, сказка о том, что начинать побеждать никогда не поздно, только начинается…

В пятницу в другом полуфинале Даниил Медведев сыграет против Стефаноса Циципаса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Не уверен, что дебютант турнира Большого шлема когда-нибудь доходил до полуфинала, – сказал после матча Новак Джокович. - Мои поздравления! Я сегодня очень хорошо себя чувствовал, в отличие от предыдущих дней, и провел свой лучший матч на турнире. Аслан очень физически сильный теннисист, перебить и перебегать его было сложно, и я поэтому все время давал ему мячи с разным вращением, заставил его ошибаться.

- Завтра в полуфинале определится ваш соперник по финалу. Медведев сыграет с Циципасом, который в четвертьфинале победил Надаля.

- Я думаю, что и Циципас и Надаль играли очень хорошо, но Стефаносу удалось перевернуть ход матча, что говорит о его потрясающей форме. Да и вообще эта игра была самой качественной на турнире. Думаю, что и завтрашний матч Медведев - Циципас будет очень интересен. Надо запастись попкорном, - сказал Джокович.

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