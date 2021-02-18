Сталина Гуревич: С требованием освободить Навального ЕСПЧ выходит за свой же регламент!

Российский Минюст уже сообщил, что освободить Навального сейчас невозможно Фото: REUTERS

Европейский суд по правам человек потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального. Основывается ЕСПЧ на 39-м правиле регламента Евросуда об обеспечительных мерах.

О таком требовании заявила адвокат блогера, находящегося сейчас в Матросской тишине, Ольга Михайлова. Российский Минюст уже сообщил, что освободить Навального сейчас невозможно, поскольку это станет грубым вмешательством а работу судебной системы суверенного государства,

За комментарием «КП» обратился к адвокату Сталине Гуревич.

- Были прецеденты, что исполняли 39-ю поправку, и что она вообще значит?

- Были в России истории, когда исполнялся 39-й пункт регламента. Достаточно давно. Важно понимать, что от нас требуют применить исключение из правил. Этот пункт применяется в качестве обеспечительной меры.

- То есть?

- Когда есть не только угроза жизни, но и возможность того, что не освобождение повлечет «непоправимые последствия». В данном случае нет никаких оснований для применения закона, в том числе Конвенции по защите прав человека— для применения этого пункта.

- Почему?

- Потому, что очевидно, что господин Навальный находится в равных условиях со всеми заключенными Российской Федерации. Не представлено никаких сведений, касающихся угрозы его жизни. Или каких то непоправимых последствий, которые могут наступить, если он будет продолжать находиться в заключении.

- А каков был повод для такого выступления ЕСПЧ?

- Я пока не нашла никакой информации, в связи с чем было подано это обращение. По делу «Ив Роше» решение ЕСПЧ принято - еще 4 года назад. И в данном случае речи о обеспечительных мерах идти не может. ЕСПЧ не может применять рекомендации по освобождению или отмене приговора.

- Это вне его компетенции?

- Да! ЕСПЧ лишь устанавливает наличие нарушений в сфере Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Присуждает компенсацию и устанавливает — была ли эта Конвенция нарушена. Что является основанием для национального суда государства поставить вопрос не о пересмотре дела, а о проверке приговора. Выплатить деньги — да государство обязано. И проверить еще раз — законно или незаконно.

- То есть, не очень понятно, что они хотят?

- Нет. Если речь идет об обращении по об изменении условного на реальный срок — тут оснований на сегодня нет. Потому что по регламенту в ЕСПЧ обращаются после исчерпания всех национальных способов обжалования. Ведь апелляцию только еще 20-го февраля рассматривают. Какое обращение в ЕСПЧ вообще может быть - если национальные способ обжалования еще не рассмотрены? Ведь тут ЕСПЧ сам выходит за свой регламент! Если он принимал решение в рамках именно изменения условного срока на реальный.

- Минюст заявил про то, что ЕСПЧ переходит за красную линию с такими требованиями.

- ЕСПЧ не может подменять национальный суд. У нас есть порядок проверки решений. И решение по Навальному еще не проверено национальным судом — в установленном законом порядке.