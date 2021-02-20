Байден уже планирует свое выдвижение на второй срок

В Белом доме заверяют, что поездки в Висконсин и Мичиган никак не связаны с президентскими выборами Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден совершил вторую рабочую поездку по стране с момента своего вступления в должность. Он побывал в штате Мичиган, на заводе компании Pfizer, производящей вакцину от коронавируса.

В среду Байден нанес визит в Висконсин.

Маршрут его первых поездок, по оценкам экспертов, был не случайным: именно эти два штата стали на последних выборах ключевыми, обеспечившими демократу отрыв от Трампа и победу. А это значит, что в случае выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году нынешнему президенту необходимо начать заручаться поддержкой избирателей в ключевых штатах как можно раньше.

В Белом доме заверяют, что поездки в Висконсин и Мичиган никак не связаны с президентскими выборами. В этих штатах – высокая безработица, скоро - выборы губернаторов и в Сенат. Поэтому первые визиты Байдена именно в эти штаты преследовали совсем иные цели.

И сейчас почти все уверены, что 78-летний Байден сможет отработать на посту президента только один 4-летний срок. Ведь он вошел в историю США как самый пожилой политик, когда-либо избранный главой американского государства.

Но на условиях анонимности сразу несколько ближайших помощников Байдена сообщили Foxnews, что «президент планирует баллотироваться на следующий срок».

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