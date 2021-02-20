Побочные эффекты вакцины «КовиВак» Центра Чумакова: полный список и как часто встречаются

Вакцина против коронавируса «КовиВак» центра Чумакова прошла госрегистрацию
Фото: ТАСС
Третья российская вакцина против коронавируса «КовиВак» центра Чумакова прошла госрегистрацию 20 февраля. Ее первые партии поступят в гражданский оборот, то есть будут включены в массовую прививочную кампанию, с середины марта.
«Литературные данные... свидетельствуют о хорошем профиле безопасности» вакцин такого рода, говорится в инструкции к «КовиВаку». В клинических исследованиях наиболее частыми из побочных эффектов были местные реакции:
- боль в месте укола: менее 15% от числа вакцинаций,
- уплотнение в месте инъекции: до 1%,
- головная боль: до 2% вакцинируемых,
- кратковременная гипертермия (жар): до 1%.
Чаще наблюдались реакции легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций на вакцинацию не было, отмечают разработчики.
Побочные реакции могут проявиться в первые - третьи сутки после инъекции, поясняется в инструкции к «КовиВаку». При этом продолжительность побочки обычно не превышает трех суток.
Также разработчики вакцины обращают внимание:
- не исключено развитие аллергических реакций и увеличение лимфоузлов,
- возможно присоединение острых (например, ОРВИ) или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации.
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