Из-за морозов в Техасе у телят отваливаются уши

В США – массовый падеж домашнего скота и птицы Фото: Shutterstock

Беспрецедентные морозы в некоторых американских штатах застали фермеров врасплох – они не в силах спасти свой скот и птицу от обморожений, а во многих местах невозможен подвоз кормов.

Владельцы ранчо в Техасе, Монтане, Оклахоме и Арканзасе идут на различные ухищрения – обматывают телят тканью и даже забирают в дома, но спасти всех не удается. Из-за снегопадов и обледенения грузовики не могут доставить сено на фермы, и голодный скот умирает от холода.

У телят от обморожений отваливаются уши.

Многие птичники, где выращивают бройлеров, из-за непогоды стоят обесточенными и птицы в них погибли. А некоторые сооружения просто рухнули, не выдержав тонн снега и льда.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Департамент сельского хозяйства пытаются оказать помощь фермерам, попавшим в тяжелую ситуацию, но по неутешительным прогнозам синоптиков сильные морозы (до минус 18 градусов) продержатся как минимум до конца выходных.

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