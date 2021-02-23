Главные трагедии Екатерины Градовой: Измены и смерть Андрея Миронова, тяжелый недуг и гибель любимого мальчика Сережи

Екатерина Градова сыграла свою самую запоминающуюся роль в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны" Фото: кадр из фильма

В Москве после инсульта скончалась актриса Екатерина Градова. Заслуженная артистка РСФСР, сыгравшая радистку Кэт в драме "Семнадцать мгновений весны", ушла из жизни в больнице. Бывшую жену Андрея Миронова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля.

Внезапная смерть от инсульта

Несмотря на целый ряд хронических болезней, которыми страдала Екатерина Градова, ее смерть оказалась внезапной и неожиданной. Незадолго до ухода бывшая жена Андрея Миронова чувствовала себя хорошо и на здоровье не жаловалась. Дочь актрисы от звезды кино Мария Миронова отдыхала на Мальдивы. когда ранним утром 22 февраля ей позвонили и сказали, что маму госпитализировали с инсультом. Медики делали все, что было в их силах. Пытаясь спасти актрису, они приступили к операции, но сердце ее не выдержало.

За свои 74 года Екатерина Георгиевна много всего перенесла. Судьба ее складывалась очень трагично. По мнению коллег звезды, Градова могла прожить долгие годы, но, по их мнению, на состояние здоровья актрисы могло негативно сказаться завершение карьеры.

"Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, была в расцвете сил, и красивая очень, и играла много, и зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны». Все с таким к ней относились с пиететом что ли, с такой симпатией. Но потом она ушла из театра. Мне кажется, что это очень на нее отрицательно повлияло", - цитирует актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу 5-tv.ru.

В знаменитом фильме судьба ее героини драматична. Фото: кадр из фильма

Любимый муж Андрей Миронов

Градова была очень красивой женщиной. Андрей Мировнов предложил ей руку и сердце всего через две недели после знакомства. Он утверждал, что, когда ему было 14 лет, он увидел сон, в котором у него была жена по имени Катя. И будто бы даже в ней угадывались черты Градовой.

Актриса Театра Сатиры Вера Васильева вспоминала, что Миронов попросил совета у ее мужа Владимира Ушакова - жениться или нет. "Мы поедем на машин. Вы будете сидеть сзади. Если она вам понравится, то вы покажите большой палец", - заявил Андрей Александрович. Ушаков, как условились, сел в машину. Девушка ему понравилась и он почти сразу поднял большой палец. Миронов же резко затормозил: "Владимир Петрович, вы, кажется, хотели здесь выйти?". И высадил ошарашенного коллегу. "Мавр сделал свое дело...", - смеялась Васильева.

Не менее экстравагантно Миронов представил невесту своей властной маме Марии Владимировне. Когда он появился с Градовой, артистке делали педикюр. Ее ноги стояли в тазу с водой. Андрей быстро затолкал любимую в соседнюю комнату и начал объясняться с матерью. А Градова с трепетом прислушивалась к звукам, долетающим до нее. Потом она вспоминала: "Я только услышала: «Что?». И гробовая тишина. У меня все тряслось от страха. И она пригласила меня войти. Говорит: «Андрей, посади свою невесту, пусть она засунет ноги в таз»".

Для юной красавицы принесли еще один тазик с водой. Педикюрша Зиночка обработала ногти на ногах полуживой от страха и смущения Градовой, которую в этот момент пристально изучала будущая свекровь. Проверка была пройдена успешно.

Однако семейная жизнь Екатерины Георгиевны с мужем не сложилась. Миронов вовсе не желал, чтобы его жена была "светской львицей". Он запрещал ей краситься, курить, не любил, когда она выпивала вино. Говорил, что жена всегда должна быть "прекрасна как утро". "Он был абсолютно ветхозаветный. Говорил: «Ну посмотри, какая кукла жена у Кобзона, она же не лезет никуда. Ты должна молчать и своими большими глазками хлопать»", - делилась Градова в интервью.

Странно себя вел муж и после рождения дочки Маши. "Андрей боялся оставаться с маленькой Манечкой наедине. На мой вопрос, почему, отвечал: «Я теряюсь, когда женщина плачет»", - отмечала актриса.

Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны" Фото: кадр из фильма

Но самой большой трагедией был тот факт, что Миронов откровенно изменял красавице-жене. Однажды приехал из Италии со съемок и прямо в дверях начал каяться: "Ты не представляешь как я себе гадок". И вновь ходил налево. В том числе, и к актрисе Татьяне Егоровой, которая писала, будто бы Миронов женился на Градовой ей в отместку. В итоге Градова ушла от знаменитого супруга, забрав дочь. "Я его выгнал. Измены были, а я не в состоянии была его делить. У меня была внутренняя гордость, не могла прощать", - вспоминала она.

Позже звезда жалела о том, что не сохранила семью. До самой смерти бывшего мужа Градова продолжала общаться с ним. Более того, она знала его страшный диагноз. За два месяца до смерти Андрея Александровича, по словам Екатерины Георгиевны, у них был разговор. Бывший муж называл ее "любимая". "Я знала о его смертельной болезни. Конечно, и он знал, не говорил никому. Мы были в хороших отношениях с Александром Николаевичем Коноваловым. Это один из лучших нейрохирургов в мире. И он сказал, что у Андрея аневризма. Аневризмы по статистике существуют 11-12 лет, потом разрываются. Он предложил ему операцию. Если бы ее сделали, он жил бы до 100 лет. Но он отказался. Говорил: «Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни». И просил: «Я тебя умоляю, маме ничего не говори». И ровно через 11 лет после визита доктора аневризма разорвалась", - поведала Градова.

Она до конца жизни называла Миронова единственной любовью своей жизни, хотя через четыре года после его смерти вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева и даже венчалась с ним.

Тяжелый недуг

После развода с Мироновым актриса слегла. Этому предшествовала жуткая ситуация с единственной дочкой. В пять лет девочка заболела. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию, но пьяный хирург решил, что это аппендицит. "Состояние было критическое. Я колотила в стену кулаками, разбив костяшки до крови. Не понимала, кому молиться, но кричала: «Спаси! Помоги!». И моя доченька выжила. Мне было 33. Когда Машуньку выписали, я крестилась и крестила ее", - откровенничала артистка.

А потом сама тяжело заболела. Знаменитость буквально угасала от неизвестного недуга. Похудела до 40 кг. К ней приходили даже экстрасенсы, но и они были бессильны. Почти восемь лет она боялась на улицу выходить, постоянно теряла сознание. "Меня отпустили из больницы на Новый год. Маме сказали: «Это может стать ее последний праздник». К нам пришел батюшка. Он меня и спас" - рассказывала она.

Еще одна небольшая, но яркая роль Екатерины Градовой - в сериале "Место встречи изменить нельзя" Фото: кадр из фильма.

Мальчик Сережа

Вскоре после второй свадьбы Градова с мужем приобрели домик с участком в 20 соток в деревне Горки Владимирской области. Каждое лето выезжали туда, помогали восстанавливать разрушенный храм, занимались с местными детьми. Там Екатерина Георгиевна и увидела маленького Сережу из многодетной семьи. Мальчик казался ей особенным. Она стала его крестной мамой и любила его, как родного. "Приезжаем однажды, а он мне выдает: я уже не курю! Он и потом не закурил. Как только затягивался, начинал слепнуть. И не выпивал, как его сверстники", - признавалась Градова в программе "В поисках Бога" на канале "Спас". Но судьба Сережи сложилась очень печально. В 19 лет его не стало. Он разбился на мопеде.