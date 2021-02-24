"У людей закончились деньги": почему жилье перестало дорожать и что будет дальше

Цены на жилье остановили рост в феврале. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У населения закончились деньги на квартиры

Цены на жилье прекратили рост — такой вывод сделали эксперты ЦИАН, проанализировав результаты продаж за февраль. Прибавка цены в среднем по стране составила лишь 0,6%.

- Прекращение роста цен было ожидаемо, и оно связано со снижением покупательской способности россиян - у населения просто закончились деньги, - сказала kp.ru старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. - Истощились возможности и для того, чтобы брать кредиты — сейчас не самое лучшее время для этого. Рынок труда нестабилен, бизнес пока не возвращается к докризисным параметрам. Покупка недвижимости даже при низких ставках ипотеки требует немалых собственных денег, плюс еще и обслуживание долга. Теоретически оживить рынок жилья могло бы снижение ипотеки, но глава Центробанка Эльвира Набиуллина четко дала понять, что этого пока не предвидится. Сейчас банки хорошо зарабатывают на кредитах, и нет никаких предпосылок для снижения ставок.

Впрочем, на спад цены в феврале могла повлиять и погода.

- Людям просто не хочется выходить из дома, ездить на просмотры, - считает Бодрова.

Цены на жилье стабилизировались, и роста пока не наблюдается Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Почему недвижимость снова подорожает

То, что цены стабилизировались, и роста пока не наблюдается, подтвердила «КП» и руководитель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Более того, по ее словам, иногда даже предоставляются скидки до 3%.

Так может, цены вскоре стабильно пойдут вниз?

- Нет, этого не будет, во всяком случае в сегменте новостроек, - уверена эксперт. - Если упадет спрос, то застройщики снизят предложение, но не цену. Снижения цен уж точно не будет по крайней мере до 1 июля — окончания действия льготной ипотеки с господдержкой. А перед этой датой может как раз произойти скачок цены — люди захотят успеть приобрести жилье. Такая же ситуация была в октябре, когда люди ожидали, что 1 ноября закончится действие льготной ипотеки, а ее продлили. Еще один фактор, влияющий на повышение цены — это рост стоимости рабочей силы. И даже сейчас при некотором снижении активности рынка некоторые точечные объекты бизнес-класса с хорошим расположением показывают с начала года рост до 10%.

Однако в том, что касается старого жилфонда, то в этом сегменте снижение цен вполне возможно, считает наша собеседница.

- Люди предпочитают приобретать жилье с более высоким уровнем комфорта, а современные новостройки бизнес-класса превосходят по этому параметру даже элитные «сталинки», - говорит Доброхотова. - Покупатели будут выбирать более комфортабельное и современное жилье, в этой ситуации продавцы старых квартир вынуждены будут снижать цены.

Инвестиции в квадратные метры сейчас считаются самыми надежными и понятными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда же россияне, наконец, насытятся квадратными метрами?

Неужели цены на жилье будут постоянно расти — ведь спрос не может постоянно превышать предложение, неужели россияне не насытились? Ну или вот-вот насытятся.

- Нет, насыщения пока и близко не видно, во всяком случае на столичном рынке и в других крупных городах, - говорит Ирина Доброхотова. - Все время появляются новые люди с деньгами, у людей накапливаются доходы и появляется возможность приобрести жилье, жители из регионов приобретают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас наблюдается большой интерес к покупке жилья в России со стороны жителей бывшего СССР, а также у россиян, которые раньше ориентировались на приобретение жилья в дальнем зарубежье. Даже те, у кого есть там жилье и кто живет там постоянно, сейчас покупают квартиры в России.

По мнению эксперта, инвестиции в квадратные метры сейчас считаются самыми надежными и понятными.

- Ставки по депозитам упали, к тому же доходы с банковских вкладов облагаются налогом, - продолжает Доброхотова. - Россияне забирают деньги из банков. Куда нести? Вариант — в акции. Но это достаточно рискованное вложение, надо хорошо разбираться в этом. Гораздо понятнее рынок недвижимости. Поэтому люди и инвестируют в недвижимость. Кстати, похожая ситуация и в Китае — люди покупают по несколько квартир, а мы по своему менталитету во многом схожи с китайцами.

Как менялись цены на жилье.

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