Андрей Мягков не был «героем романа» Барбары Брыльской, но во МХАТе в него были влюблены многие

Журналистов заинтриговал феномен супружеской верности Андрея Васильевича и его жены – актрисы Анастасии Вознесенской Фото: Екатерина Цветкова

После ухода из жизни Андрея Мягкова 18 февраля в СМИ появилось много статей о нем. Особенно журналистов заинтриговал феномен супружеской верности Андрея Васильевича и его жены – актрисы Анастасии Вознесенской. Они встретились на 1-м курсе Школы-студии МХАТ, на 2-м курсе – поженились. И прожили вместе 57 лет, ни разу как будто бы не наступив на такие «мины» как служебные романы или творческая ревность. Вместе и дома, и на работе в «Современнике», потом - во МХАТе. Даже отсутствие детей, похоже, их не тяготило. Когда после инсульта Вознесенская перестала играть в театре, Мягков из солидарности тоже ушел со сцены, стал трогательно о жене заботиться, писать для нее книжки, чтобы не скучала. Неужели такое бывает в актерской среде?

Об этом мы поговорили с Татьяной Бронзовой, актрисой МХАТ и заведующей труппой Художественного театра времен Олега Ефремова. Татьяна Васильевна и ее муж актёр Борис Щербаков не только более двадцати лет работали с Мягковым и Вознесенской, но и одно время дружили семьями.

- Считается, что Олег Ефремов пригласил в «Современник» Анастасию Вознесенскую. А Мягков шел за своей женой. Мол, в их дуэте она была ведущей не только на сцене, но и в жизни.

- Мягков оказался в «Современнике» благодаря своей Насте, это правда. Когда они закончили Школу-студию МХАТ, Олег Николаевич Ефремов пригласил именно ее в свой театр. Ему нравилась ее индивидуальность. Она была очень юная (в Школу-студию поступила в 17 лет), хорошенькая, нежная блондинка с большими глазами. Играла на сцене очень точно. Поэтому Ефремов ее позвал. Она согласилась, но с условием: в театр возьмут и ее мужа. Вот и стали говорить про Мягкова – Настин «хвостик». Но это было только в самом начале их творческого пути, совсем короткий период. Очень быстро Андрей Мягков стал актером номер один. Он бы стал им не только в «Современнике». В любом другом театре. Но на его счастье рядом оказался Олег Ефремов.

Фото: Екатерина Цветкова

- Почему же Олег Николаевич пригласил именно Вознесенскую, а не его?

- Режиссеры ищут не просто хорошего актера, они ищут индивидуальность, которая им нужна, которой не хватает в труппе. В тот период в «Современнике» был Олег Табаков. Тогда он играл юных, открытый молодых людей, каких играл и Мягков. «Второй Табаков» Ефремову был не нужен. Неслучайно Мягков в «Современнике» шел вторым составом в спектаклях Табакова, которому это было удобно. Имея замену, Табаков мог уезжать на съемки в кино. У него уже был большой авторитет и свое место в театре. Он один из основателей «Современника», а Мягков - вновь прибывший. Мне кажется, «комплекс неоцененности», который в Мягкове проявился с годами, как раз возник в то время.

Но повторюсь: Мягков очень быстро вышел в большие артисты. Такого Кулыгина (он его играл в «Трех сестрах» в постановке Ефремова во МХАТе) я ни до, ни после него не видела, хотя застала еще «Три сестры», в которых играли мхатовские старики. Но Кулыгин в исполнении Мягкова был бесподобен, впервые его становилось по-настоящему жалко, зрители ему сочувствовали, было видно, как он страдает, все понимает про Машу и Вершинина… Это была очень тонкая актерская работа. И таких работ, где Андрей Васильевич проникал в суть своего персонажа и раскрывал его по-своему, было очень много. Он великолепный характерный актер.

- Во МХАТе у Олега Ефремова, к которому Мягков и Вознесенская ушли из «Современника», он уже не считался «хвостиком» жены?

- Конечно, нет! Все было наоборот. Ефремов пригласил Мягкова во МХАТ, и Настя ушла из «Современника» за мужем. К этому времени Андрей был известным, маститым актером, он много снимался. Ефремов его очень ценил. А Настя играла мало, хотя она хорошая, крепкая актриса, с юмором, но прошла юность, и, оказалось, что в Художественном театре подобных актрис много.

Фото: Екатерина Цветкова

- Вознесенская и Мягков считались очень закрытой парой даже среди коллег…

- В молодости они не были такими, это пришло с годами. Они ушли из театра в академический отпуск, это было в начале 90-ых. Вдвоем сделали концертную программу, с которой гастролировали. Тогда было трудное время, многие актеры бедствовали. А они неплохо зарабатывали, смогли построить дачу. Через год «скитаний» вернулись в театр, соскучившись по настоящей работе. Но что-то в них изменилось, произошли перемены в характере. Вообще до 90-х годов в театре было все по-другому, многое изменилось после того, как в нашу жизнь пришел капитализм.

- Про Мягкова и Вознесенскую пишут, что еще со студенческих лет они шли по жизни, крепко взявшись за руки. И дома, и на работе – везде вместе более полувека. Неужели так бывает?

- У нас в театре было три семейные пары, которые встретили свою половинку на курсе в Школе-студии МХАТ. Это Мягков и Вознесенская, Женя Киндинов и его жена Галя, и мы с Борей (актером Борисом Щербаковым – Ред.). Такие крепкие студенческие браки в актерской среде бывают крайне редко. Кстати, Мягков и Вознесенская - ленинградцы, как и мы с Борей. Это землячество нас сблизило и одно время мы плотно общались. Но потом Андрей и Ася обособились, не допускали к себе даже бывших друзей.

Вообще-то Андрей был более открытым и легким человеком до того, как Ася заболела. Не знаю точно, чем конкретно она болела, ей делали трепанацию черепа, она долго лежала в больнице. Это было давно. Думаю, именно это испытание позволило ему понять, как сильно он ее любит, как страшно ее потерять. Он стал очень заботливым мужем, во всем ее опекал, берег. После этого они всегда были только вместе.

- И никаких романов на стороне?

- Всякое было. Все мы прожили непростую жизнь. И у него были увлечения. А как иначе? Было бы странно, если бы этих увлечений не было вообще, он же нормальный мужчина. В молодости он был заводным, с прекрасным чувством юмора. Хорошо рисовал, талантливый... А рядом красивые, яркие актрисы. Он увлекался и еще как! Влюблялся. Но есть влюбленность, а есть любовь. Ася всегда была для него главным человеком в жизни. Уверена, что он никогда не думал от Аси уйти, потому что их связывала именно любовь. Они понимали друг друга. Им вместе было хорошо.

- Мягков не любил рассказывать о съемках в кинокомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Не вспоминал о совместной работе с Барбарой Брыльской в этом фильме. Кстати, Барбара каждый раз в интервью подчеркивает: Мягков – герой не её романа, мол, таким мужчиной она бы не увлеклась. Действительно, он не Ромео…

- Молодой Мягков вполне мог сыграть Ромео. В нем была внутренняя восторженность, влюбленность, горящие глаза. Ромео необязательно должен быть красавцем. Это Барбара Брыльска не была им увлечена, а во МХАТе, поверьте, многие были в него влюблены. И не только актрисы. Все было…

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