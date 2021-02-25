Константин Затулин: Речи о расправе над Пашиняном нет. Но он дурачит всех

То, что сейчас происходит в Армении - это закономерный результат затягивания решения об уходе Никола Пашиняна с поста премьера Фото: REUTERS

Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал «Комсомольской правде»

- То, что сейчас происходит в Армении - это закономерный результат затягивания решения об уходе Никола Пашиняна с поста премьера. Он цепляется за власть, пытается сталкивать между собой лидеров оппозиции. А самое главное - категорически не хочет видеть собственной вины в случившемся с Арменией и Карабахом, - рассказал Константирн Затулин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он боится. Но этот страх уже приобрел иррациональный характер. И на пути к будущему Армении, безусловно, сегодня стоит нерешенность внутреннего вопроса. Речь вовсе не идет о расправе над Пашиняном. Речь о том, что никакое возрождение духа и обороноспособности Армении при нынешнем правительстве невозможно. Это понимают все сколько-нибудь отдающие себе отчет в происходящем люди.

Последней каплей была очередная выходка Пашиняна, на этот раз – против русского оружия и армянских военных. Это переполнило чашу их терпения. Я не сторонник не правового решения вопроса. Но, по большому счету, ситуация задана упрямством самого Пашиняна и его желанием делать вид, а не действовать для разрешения этого политического кризиса.

Он заявлял, что только народ вправе решить вопрос о власти, что надо провести выборы. При этом оговаривая себе роль правящего на выборах премьера, хотя по законам Армении есть лишь одна возможность досрочных выборов – это отставка премьера. Но он и в таком варианте, судя по всему, не готов ни на какие выборы. Он просто дурачит армянское общество. Он понимает, что если народ будет допущен к решению, то власти ему не видать.

Я хочу заметить, что все это резко контрастирует с историей 2018 года, когда власть, по сути, была сдана Пашиняну, принесена ему на блюдечке с голубой каемочкой, под впечатлением от протестов, которые он тогда сумел организовать. А сейчас уже он игнорирует протесты, презрительно отзывается о своих противниках, не считает вообще, что все произошедшее – это крупнейшее поражение Армении. Но ясно, что вечно так длиться не может. Не знаю, чем закончится нынешний эпизод, но сейчас речь идет о противостоянии премьера, с одной стороны, и всех остальных, включая армию, с другой.

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