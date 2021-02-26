Что происходит в Армении 26 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция из Еревана

На улицы Еревана вышли сторонники премьер-министра Никола Пашиняна и его противники Фото: REUTERS

В пятницу, 26 февраля, противники правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палаточный лагерь в центре Еревана около здания парламента на проспекте Баграмяна. Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию происходящего в Ереване.

В палаточном лагере оппозиции Фото: Александр КОЦ

Напомним, 24 февраля президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным армянских СМИ, высмеял слова Пашиняна о комплексах "Искандер".

Глава правительства заявил, что российские "Искандеры", которые были на вооружении Армении во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В центре Еревана. Фото: Александр КОЦ

25 февраля Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и всего правительства.

Пашинян назвал это попыткой военного переворота. На улицы Еревана вышли сторонники премьера и граждане, призывающие к его отставке. Днём 25 февраля Пашинян вышел к своим сторонникам и заявил, что вопрос о его уходе с поста главы правительства должны решить жители республики.

Спецкор "КП" Александр Коц вел репортаж с ереванских улиц. Что происходит в палаточной городке и о чем говорят противники Пашиняна - в материале на сайте kp.ru.