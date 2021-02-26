Где будет сидеть Алексей Навальный: блогера не отправят далеко от Москвы

Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 "Матросская Тишина" Фото: REUTERS

- По решению суда Навальный убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства. Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Навальный, если пожелает, будет привлечен к какой-то производственной деятельности. Режим, надзор и контроль будет на 100% обеспечен ему", - заявил представителям СМИ глава ФСИН России Александр Калашников в спортивном комплексе "ЦСКА Арена", где состоялся товарищеский хоккейный матч с участием команды ветеранов спецподразделений России и команды ФСИН России (встреча была приурочена к 75-летию отечественного хоккея и празднованию Дня работников уголовно-исполнительной системы).

Ранее журналисты узнали от адвокатов, что блогера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 "Матросская Тишина".

Во ФСИН России "Комсомолке" пояснили, что осужденного могут направить в любую колонию. Согласно закону, о прибытии осужденного в течении 10 дней администрация колонии должна сообщить одному из родственников заключенного. Навальный сможет назвать имя, телефон и адрес для соответствующего уведомления.

- Сильно далеко его не отправят, так как в отношении Навального расследуются другие эпизоды мошенничества, значит не исключено, что его придется доставлять в Москву для следственных действий, - отметил "КП" источник в следствии.

Националист Дмитрий Демушкин, который отсидел свои 2,5 года в колонии, предположил в эфире Радио "Комсомольская правда", что Навального могли отправить в Покровскую зону (Владимирская область).

- Потому, что в эту зону потом и Костю Котова (был осужден по "дадинской" статье в 2014 году) привозили. Он в моем даже бараке сидел. Она недалеко и полностью подконтрольная. Вся жизнь в ней происходит под диктовку администрации. Есть зоны, соответственно, и такие, где сидел Цеповяз и прочие. Где есть "положуха", где можно что-то за деньги получить телефоны, интернет, зачастую проституток и много еще чего. Конечно же, туда Навального не повезут. Понятно, что его повезут на полную изоляцию, вот в такие зоны," - разъяснил Радио "Комсомольская правда" Демушкин.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер, учитывая отбытый срок под домашним арестом, пробудет в колонии около 2 лет и 6 месяцев.

Учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит. Кроме того, СК России расследует в отношении блогера Навального новое уголовное дело по статье "мошенничество совершенное в особо крупном размере". Согласно материалов следствия Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.