«Бабушку моих детей должны выселить из квартиры»: семья телекомментатора Виктора Гусева стала жертвой мошенников

Телекомментатор Виктор Гусев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телекомментатор Первого канала Виктор Гусев рассказал на своей странице в «Фейсбуке» о мошенничестве, жертвой которого стала его семья. Преступники были очень изобретательны. Они длительное время обрабатывали 76-летнюю тещу спортивного комментатора, и убедили ее продать свою квартиру якобы в рамках спецоперации правоохранительных органов. Когда обман вскрылся, у женщины не осталось ни квартиры, ни денег.

«Моей теще (она живет в городе Лыткарино) позвонили из Следственного комитета. Звонившие назвали свои офицерские звания, высокие должности и напористо рассказали о том, что готовятся вот-вот накрыть преступную сеть черных риэлторов. Так как следствию остро нужна помощь активных граждан - отчеканили якобы представители власти - то они настойчиво просили бы пожилую вдову офицера помочь в разоблачении ОПГ, поучаствовав в «секретной операции». Для этого ей всего лишь нужно ...продать свою квартиру», - написал Виктор Гусев.

Продажа, утверждали «следователи», естественно, будет фиктивной. «Черные риэлторы, говорили они, во время проведения сделки полностью изобличат себя, и как только деньги за квартиру будут получены уважаемой Ларисой Николаевной и переданы «следователям» как улика, войдет группа захвата с автоматами и арестует преступников» - сообщил Гусев.

Телекомментатор рассказал, что его тещу обрабатывали целый месяц. Ей присылали поддельные документы «Следственного комитета», но на бланках Следственного комитета, с двуглавыми орлами и печатями. В результате квартира была продана, а деньги за нее переданы так называемым «следователям».

«Эти сволочи еще имели наглость позвонить пожилому человеку через несколько дней и поздравить от имени «руководства Следственного комитета» с успешно проведённой операцией. Затем их телефон замолчал навсегда. Маму моей прекрасной жены, бабушку трех моих детей, ветерана Байконура, по закону теперь должны выселить из её единственной квартиры», -- был возмущен телекомментатор.

Виктор Гусев теперь планирует обращаться в прокуратуру. Но при этом журналист просит не быть такими доверчивыми. «Не дайте преступникам ни малейшего шанса попользоваться человеческим горем Берегите своих стариков», - написал он.