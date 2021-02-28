Фигуристка Евгения Медведева стала консультантом сериала «Последний аксель», героиня которого сильно похожа на Алину Загитову

Кадр из нового фильма. Фото: Илья ГАЛСТАНГ

Ни для кого не секрет, что интерес к фигурному катанию в России находится в пиковой фазе. На Первом канале с успехом транслируется шоу «Ледниковый период» и собственный Кубок Первого канала по фигурному катанию. В кино показывают «Серебряные коньки». А на ледовые шоу с участием прославленных российских (и не только) фигуристов зрители готовы покупать билеты даже за большие деньги.

Снимается сериал "Последний аксель". Фото: Илья ГАЛСТАНГ

Вот и продюсеры сериалов, наконец, смекнули, что пора брать тему в разработку. В сериале «Последний аксель» (онлайн-платформа Megogo) режиссера Анарио Мамедова показана обратная сторона работы спортивного цеха. В центре сюжета — сбежавшая в Москву от отца-тирана (Михаил Трухин) фигуристка, которая хочет выиграть Чемпионат мира по фигурному катанию и стать независимой. Девушка попадает на лед к жесткому и требовательному тренеру (Елена Подкаминская), которая выбивает из нее душу, но приводит к крупным победам.

Актер Михаил Трухин (справа) с режиссером сериала Анарио Мамедовым.

Вроде бы звучит как стандартная история преодоления почти любой спортсменки. Собирательный образ, все такое. Но стоит взглянуть на первые кадры из сериала, как становится очевидно — едва ли авторам проекта удастся избежать сравнений с реальными персонажами их мира российской фигурки. Очень уж напрашиваются аналогии. Возможно, возникшие совершенно случайно.

Так, в гриме студентка Щуки Ангелина Загребина сильно напоминает Алину Загитову — и формой лица, и глазами, и прической, и даже возраст очень близкий.

Ангелина Загребина. Фото: Илья ГАЛСТАНГ

Точно так же Елена Подкаминская («Кухня») похожа на Этери Тутберидзе — именитого тренера и Алины Загитовой, и Евгении Медведевой, и многих других чемпионок.

Ангелина Загребина и Алина Загитова Фото: Instagram.com

Если полистать биографию Алины, то именно ее (а не москвички Медведевой, к примеру) история напоминает путь фигуристки Кати из «Последнего акселя». Загитова приехала из глубинки (Альметьевск) в Москву, стала тренироваться у жесткого и мегакрутого тренера (Этери Тутберидзе), а после начала выигрывать все подряд, в том числе и Олимпиаду.

Подкаминская и Тутберидазе. Фото: СОЦСЕТИ

В этой связи особенно интересно, что консультировала сценаристов проекта другая звезда фигурного катания — дважды серебряный призер Олимпиад Евгения Медведева, «заклятая» коллега Алины Загитовой, проигравшая ей олимпийское золото Пхенчхана-2018.

Конечно, создатели сериала будут открещиваться от параллелей и настаивать на оригинальности и неповторимости показанных образов, но подкованный зритель наверняка сделает выводы самостоятельно.

На платформе Megogo проект «Последний аксель» должен выйти в текущем году.

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