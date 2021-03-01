Ствол - на стол: владельцам охолощенного оружия дадут год на его регистрацию

Станковый ретропулемет, как у Жириновского, можно купить охолощенным: стоит полмиллиона рублей и бабахает так же сильно, как Владимир Вольфович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России собираются пересчитать все охолощенное оружие, чтобы его не могли использовать в криминальных целях, - инициатива, как водится, созрела в недрах Госдумы. Сейчас такие стволы продают свободно: в магазинах спортивного и охотничьего оружия, есть и специализированные отделы. Для покупки достаточно быть совершеннолетним. Даже медсправки и лицензия не нужны.

В народе охолощенное оружие называют пугачом - в него загоняют специальный холостой патрон без пули. Громкий хлопок, дымок из дула, гильза летит в сторону. В Москве владельцы десятков точек, где продают взрослые «игрушки», напряглись. Еще больше трясутся обладатели охолощенных стволов. Таких пушек, по данным Росгвардии, в стране на руках более 100 тысяч штук.

ДЛЯ НАЧАЛА ПОСТАВИМ НА УЧЕТ

О регулировании охолощенного оружия депутаты Мосгордумы заговорили после инцидента с «лубянским стрелком». В конце 2019 года житель Подмосковья застрелил двух сотрудников ФСБ возле главного здания ведомства и ранил еще пять человек. Стрелок убит на месте.

Евгений Манюров - так звали преступника - вел огонь из охотничьего карабина. К охолощенному он не имеет никакого отношения. Но депутаты решили перетряхнуть законодательство в этой сфере и заговорили о стволах, которые стреляют холостыми. Тем более что они часто фигурируют в делах о хулиганстве в Москве. Когда, например, разгоряченные гости кавказских свадеб устраивают пальбу в честь молодоженов.

Столичные депутаты несколько раз говорили о работе над законопроектом. Теперь поправки в закон «Об оружии» разрабатывают на федеральном уровне. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме без замечаний. Рассматривать его продолжат на весенней сессии.

Владельцев пугачей хотят обязать сообщать о стволах Росгвардии.

- В среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные образцы оружия прошлого, история которых связана с победами нашей армии, - рассказывает «КП» один из инициаторов законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев. - Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде. За последние пять лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его переделке в боевое.

Получать лицензию для покупки не потребуется. Пока оружие под СХП (стрельбу холостыми патронами) хотят ставить на учет «для профилактики». Владельцам дадут один год на оформление документа. Если ствол украдут или хозяин его потеряет, об этом нужно будет сообщить в органы.

«Согласно статистике МВД и ФСБ, фиксируется рост огнестрельного оружия, изготовленного путем восстановления боевых свойств, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Более 80% изъятого в результате оперативно-разыскных мероприятий огнестрельного оружия является списанным оружием, переоборудованным в боевые аналоги».

ПОКУПАЮТ НА ПОДАРОК

Что о новом законе думают те, кто продает охолощенное оружие?

Найти бизнесменов, которые были бы не против открыто поговорить на эту тему, «КП» не удалось. Боятся скользкой темы. Однако один из продавцов согласился на неофициальную встречу.

В трех минутах ходьбы от Лубянской площади ныряю во дворы исторических особняков. Меня встречает Дмитрий, 35 лет, - он торгует «холостяками» с тех пор, как их легализовали в 2012 году.

- Поможешь до офиса донести? - спрашивает он и открывает багажник легковушки. Внутри - штук 40 автоматов и пистолетов. Товар продавец до моего прихода показывал очередным покупателям.

- Блогеры клип на YouTube снимают. Взяли два «братковских» АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный. - Авт.). Его для десантников разрабатывали, но благодаря сериалу «Бандитский Петербург» за автоматом такая слава закрепилась, - объясняет Дмитрий.

Поднимаемся в магазин: комната без таблички с парой витрин и стеллажей. Покупатели к сервису явно невзыскательны. По словам бизнесмена, чаще он сам выезжает по запросу. А офис снял больше для хранения своего добра. Главные покупатели - мужики, которые берут друзьям в подарок. Некоторые приобретают в целях самообороны.

На витрины возвращаются «Беретта» (17 500 рублей), кольт (19 000) и пистолет Макарова (16 900). На стенды развешиваем несколько видов калашей (от 25 до 60 тысяч). Здесь же легендарные винтовки прошлого - Симонова и Мосина (от 20 до 50 тысяч). Рядышком ковбойское ружье винчестер за 75 000.

- Могу договориться об эксклюзивном калашникове или ППШ в золотом корпусе - по 350 тысяч, - говорит продавец. - Знаю, где купить пулемет Максима (большой, на станке с колесами. - Авт.), но там цена будет под полмиллиона рублей.

- И все они стреляют?

- Абсолютно! Но не боевыми, а светошумовыми патронами - холостыми. Правда, если речь о ретрообразцах, там с патронами туго. Под современные автоматы и для пистолетов купить не проблема. Один патрон 18 - 25 рублей стоит. Но если хочешь просто на стену повесить экземпляр или детям на ОБЖ показать - есть ММГ, макет массогабаритный. Они вообще не стреляют и стоят дешевле.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК ЭТО ДЕЛАЮТ

- Откуда охолощенное оружие попадает на прилавки?

- Стволы списаны Минобороны и другими силовыми структурами. Некоторые из них «повоевали» в той же Чечне или еще даже в Афганистане. Такая история добавляет цены экземпляру. Но если корпус сильно потрепан, наоборот - снижает ее. Списанное оружие покупают оружейные заводы вроде «Калашникова» и Тульского и охолащивают. Но у них в основном массовые экземпляры. Более интересные образцы привозят из-за рубежа и переделывают в мелких мастерских. К каждому экземпляру идут паспорт и сертификат. Плюс на корпусе есть маркировка - списанное оружие. На улице размахивать им не советую и тем более стрелять. Расценят как хулиганство с оружием. А вот где-нибудь в лесу подальше от города - пожалуйста, - говорит мой собеседник.

ВЫСТРЕЛ В УПОР

- Охолощенное оружие опасно?

Дмитрий достает смартфон. Открывает видео из своей коллекции. В кадре мужчина подносит пистолет вплотную к арбузу. Бабах - пузатый разлетается на куски. Затем стрелок отодвигает дуло на 20 сантиметров и вновь дергает спусковой крючок. Корка лишь прогнулась.

- Вывод: если ткнуть в человека и стрельнуть, жахнет нормально. С расстояния - никакого эффекта, кроме грохота. Но какую опасность депутаты в нем увидели, если с точки зрения травматичности топоры куда вреднее? - недоумевает бизнесмен. - Давайте тогда все топоры регистрировать. А затем игрушечные пистолеты - с ними тоже банки грабят.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Убрать из гражданского оборота!»

- Охолощенное оружие не нужно регистрировать… Его следует вообще убрать из гражданского оборота! - убежден подполковник милиции в отставке, который в 90-е служил в московском РУБОПе (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью), Михаил Игнатов. - Даже профессионалу его на первый взгляд не отличить от настоящего, что говорить о неподготовленном человеке? С ним можно совершать преступления - грабежи, разбои. Выстрел вверх - и все подумают, что у вас боевой пистолет. Самое страшное, что ни в одной гильзотеке (криминалистическая процедура идентификации оружия по гильзам. - Авт.) после выстрела из такого не найти следов. Поэтому оперативники никак не идентифицируют такое оружие.

На слова скептиков, что у нас, мол, и с детскими пистолетами магазины грабят, эксперт отвечает: не нужно выпускать похожие игрушки! Правильнее делать их, например, из красного пластика, чтобы окружающие сразу понимали - это муляж.